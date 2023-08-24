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習暗批美「規則不是胳膊粗說了算」籲金磚合作、反對脫鉤斷鏈

中國新聞組／北京24日電
習近平23日出席金磚五國峰會，與巴西總統魯拉（左一）、南非總統拉瑪佛沙（中）、印度總理莫迪（右二）、俄羅斯外長拉夫洛夫拍大合照。（新華社）
習近平23日出席金磚五國峰會，與巴西總統魯拉（左一）、南非總統拉瑪佛沙（中）、印度總理莫迪（右二）、俄羅斯外長拉夫洛夫拍大合照。（新華社）

中國國家主席習近平昨天在金磚峰會講話中，呼籲金磚各國「反對脫鉤斷鏈、經濟脅迫，聚焦務實合作」，並強調要充分發揮新開發銀行作用，「推動國際金融貨幣體系改革，提升發展中國家的代表性和發言權」。習近平並連兩日暗批美國，強調「不能誰的胳膊粗、嗓門大，誰就說了算」，金磚國家不做別國的附庸。

金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國中國和南非組成，今年的領導人第15次峰會在南非約翰尼斯堡舉行。在22日的金磚國家工商論壇上，由中國商務部部長王文濤代表宣讀習近平的講辭。習近平表示，「中國沒有稱王稱霸的基因，沒有大國博弈的衝動」，並指中國堅定奉行「大道之行，天下為公」。

習近平並在講話中呼籲金磚各國「反對脫鉤斷鏈、經濟脅迫，聚焦務實合作」，並提出要加速擴員進程，讓更多國家加入金磚大家庭，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，同時宣布將設立中國金磚國家新時代科技孵化園，為科技創新成果轉化提供支撐；探索建立「金磚國家全球遙感衛星數據與應用合作平台」，為各國農業、生態、減災等領域發展提供數據支持。

針對當前國際局勢，習近平暗批美國指出，「有的國家不甘心失去霸權地位，對新興市場國家和發展中國家肆意圍堵打壓。誰發展得好，就要遏制誰；誰趕上來了，就要使絆子。」。強調國際規則要依據聯合國憲章由大家共同書寫，共同維護，「不能誰的胳膊粗、嗓門大，誰就說了算，更不能拉幫結派，把自己的家法幫規包裝成國際規則」，金磚國家不做別國的附庸。

習近平表示，近年世界很不太平，不斷擴大軍事同盟，拓展自身勢力範圍，必將造成安全困境，導致各國都不安全。蓄意鼓噪所謂「民主和威權」、「自由和專制」的二元對立，只能造成世界割裂、文明衝突。他喊話金磚國家「堅持團結反對分裂」，支持並加強以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。

他並重申中國經濟韌性強、潛力大、活力足，中國經濟大船將乘風破浪持續前行，「我們敞開大門，誰來同我們合作都歡迎。」強調中國經濟保持回升向好態勢，長期向好的基本面不會改變。

在俄烏戰爭上，習近平說，烏克蘭危機走到今天這一步有錯綜複雜的成因，當務之急是勸和促談，推動緩和止戰、實現和平，決不能「拱火澆油」、讓局勢惡化下去。

習近平 南非 商務部

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