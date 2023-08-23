福島核汙水排海 中國加強監測對海洋輻射環境影響

中國官方高度關注日本核汙水排海的影響，圖為早前黃渤海東海海域開漁後，漁船從浙江舟山沈家門漁港出港捕魚景象。（新華社）

據日本 媒體報導，東京電力公司宣布將於24日下午開始將核汙染水排入海洋。中國生態環境部24日上午發布新聞稿表示，該部2021年、2022年先後對中國管轄海域海洋輻射環境進行監測，清楚掌握目前相關海域海洋輻射環境的基本情況，後續將持續加強有關監測工作，及時跟蹤研判福島核汙染水排海對中國海洋輻射環境可能的影響。

中國生態環境部24日以「答記者問」的形式發布新聞稿指出，「日本政府強行啟動福島核汙染水排海，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，極其自私和不負責任。我們敦促日方傾聽國際社會聲音，切實以科學、安全、透明的方式處置核汙染水，接受嚴格國際監督」。

新聞稿稱，該部高度重視日本福島核汙染水排海問題。2021年、2022年先後組織開展了中國管轄海域海洋輻射環境監測，摸清了目前相關海域海洋輻射環境的本底情況。監測結果表明，中國管轄海域海水和海洋生物中人工放射性核素活度濃度未見異常，總體處於歷年漲落範圍內。

中國生態環境部表示，當前該部按照「監控重點區域、覆蓋管轄海域、掌握關鍵通道」的思路，正在組織開展2023年度中國管轄海域海洋輻射環境監測。後續該部將持續加強有關監測工作，及時跟蹤研判福島核汙染水排海對中國海洋輻射環境可能的影響，切實維護中國國家利益和人民健康。