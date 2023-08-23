10年到訪4次 南非與俄國不同 習近平讚「同志加兄弟」

中國國家主席習近平（左）21日抵達南非約翰尼斯堡，南非總統拉瑪佛沙到場接機。(新華社)

隨美日韓三國聯手強化印太地區同盟，中國試圖打造制衡西方的力量體系；中國國家主席習近平 21日深夜飛抵南非 參加金磚峰會，昨日他與南非總統拉瑪佛沙舉行會談，提出要加強戰略協作，推動擴大全球「南方國家」在全球治理中的代表性和發言權，其所謂「同志 加兄弟」的外交口號再次引發外界的關注。

來源：CCTV

新華社報導，習近平22日下午與南非總統拉瑪佛沙舉行會談；拉瑪佛沙為習近平國是訪問開場時說：「作為朋友和金磚國家夥伴，我們擁有共同目標，並追求一個更美好且平等、釋放全球所有人潛能的世界，為此團結起來。」

習近平則指出，這是他第四次以中國國家主席身分訪問南非，10年來，「我親歷中南關係的蓬勃發展」，「中南關係之所以好、中南友誼之所以深，關鍵在於兩國兩黨在各自發展道路上休戚與共，結下同志加兄弟的深厚友誼。」據自由亞洲電台報導，與中俄所謂「無上限」的關係稍有不同，習近平以「同志加兄弟」這一更具意識形態色彩的外交口號形容中南關係，並且接受拉瑪佛沙頒發的「南非勳章」。

2015年習近平訪問南非時就稱中南關係是「同志加兄弟」；分析指出，中國和南非遠隔千里，社會制度不同，文明文化也大異其趣，但因兩國沒有地緣關係，沒有歷史恩怨，又同屬金磚成員國，可以抱團取暖對抗西方秩序。而且相對於中俄、中印的複雜性，巴西屬於基督教文明中的一員，中南關係在金磚成員內部更加親密。

南非總統拉瑪佛沙22日為中國國家主席習近平佩掛勳章。(美聯社)

美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國實力項目研究員賀博然（Brian Hart）指出，北京將金磚國家視為擴大其全球影響力的的一個非常獨特的場所。

「金磚國家是新興經濟體唯一具全球影響力的主要機制，並且聚集最重要的戰略參與者。」他說：「僅中國就占該集團GDP總量的約70% ，這給中國很大的影響力」，「從北京角度來看，這也是將自己打造成發展中國家和全球南方先鋒的好機會。」

路透援引南非總統拉瑪佛沙表示，南非與中國在擴大金磚成員國規模的問題上有「相似的看法」。但賀博然認為，金磚國家仍具有一定的局限性，該組織成員對某些問題的看法截然不同，導致步調難以一致。