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10年到訪4次 南非與俄國不同 習近平讚「同志加兄弟」

中國新聞組／北京23日電
中國國家主席習近平（左）21日抵達南非約翰尼斯堡，南非總統拉瑪佛沙到場接機。(新華社)
中國國家主席習近平（左）21日抵達南非約翰尼斯堡，南非總統拉瑪佛沙到場接機。(新華社)

隨美日韓三國聯手強化印太地區同盟，中國試圖打造制衡西方的力量體系；中國國家主席習近平21日深夜飛抵南非參加金磚峰會，昨日他與南非總統拉瑪佛沙舉行會談，提出要加強戰略協作，推動擴大全球「南方國家」在全球治理中的代表性和發言權，其所謂「同志加兄弟」的外交口號再次引發外界的關注。

來源：CCTV

新華社報導，習近平22日下午與南非總統拉瑪佛沙舉行會談；拉瑪佛沙為習近平國是訪問開場時說：「作為朋友和金磚國家夥伴，我們擁有共同目標，並追求一個更美好且平等、釋放全球所有人潛能的世界，為此團結起來。」

習近平則指出，這是他第四次以中國國家主席身分訪問南非，10年來，「我親歷中南關係的蓬勃發展」，「中南關係之所以好、中南友誼之所以深，關鍵在於兩國兩黨在各自發展道路上休戚與共，結下同志加兄弟的深厚友誼。」據自由亞洲電台報導，與中俄所謂「無上限」的關係稍有不同，習近平以「同志加兄弟」這一更具意識形態色彩的外交口號形容中南關係，並且接受拉瑪佛沙頒發的「南非勳章」。

2015年習近平訪問南非時就稱中南關係是「同志加兄弟」；分析指出，中國和南非遠隔千里，社會制度不同，文明文化也大異其趣，但因兩國沒有地緣關係，沒有歷史恩怨，又同屬金磚成員國，可以抱團取暖對抗西方秩序。而且相對於中俄、中印的複雜性，巴西屬於基督教文明中的一員，中南關係在金磚成員內部更加親密。

南非總統拉瑪佛沙22日為中國國家主席習近平佩掛勳章。(美聯社)
南非總統拉瑪佛沙22日為中國國家主席習近平佩掛勳章。(美聯社)

美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國實力項目研究員賀博然（Brian Hart）指出，北京將金磚國家視為擴大其全球影響力的的一個非常獨特的場所。

「金磚國家是新興經濟體唯一具全球影響力的主要機制，並且聚集最重要的戰略參與者。」他說：「僅中國就占該集團GDP總量的約70% ，這給中國很大的影響力」，「從北京角度來看，這也是將自己打造成發展中國家和全球南方先鋒的好機會。」

路透援引南非總統拉瑪佛沙表示，南非與中國在擴大金磚成員國規模的問題上有「相似的看法」。但賀博然認為，金磚國家仍具有一定的局限性，該組織成員對某些問題的看法截然不同，導致步調難以一致。

此外，民調顯示金磚國家民眾對中國的看法趨於惡化，尤其是在印度和巴西，這影響中國擴張其影響力的進程。

中國國家主席習近平與南非總統拉瑪佛沙出席在南非比勒陀利亞聯邦大廈舉行的兩國部長簽...
中國國家主席習近平與南非總統拉瑪佛沙出席在南非比勒陀利亞聯邦大廈舉行的兩國部長簽字儀式。(美聯社)

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