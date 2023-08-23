菲補給仁愛礁軍艦「沒帶建材」 中海警這次不打水砲
在中國海警放行下，菲律賓22日成功為在仁愛礁「坐灘」軍艦人員，補給生活物資。中國海警局表示，這是從人道主義出發，對菲方向軍艦運送食品等必要生活物資作出了「臨時性特殊安排」，強調海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。
中國海警昨發布消息，海警局發言人劉德軍表示，菲律賓兩艘運補船和兩艘海警船昨未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。
他並指出，中國海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制，同時針對菲未搭載用於大規模加固違規建材的實際（情況），從人道主義出發，對菲方向「坐灘」軍艦（馬德雷山號）運送食品等必要生活物資，作出了臨時性特殊安排。中國這番表態，形同為菲船艦「放行」。
在此之前，菲律賓軍方發言人艾吉拉發表聲明指出，菲軍將再次尋求為駐守仁愛礁的官兵提供補給，以行使菲律賓的主權權利和管轄權。國際社會一度擔心菲律賓與中國恐在仁愛礁海域引發更大衝突。
中國海警船日前以水砲阻止菲律賓船隻向仁愛礁運送補給物資，菲國官方向中方提出抗議，美國等西方國家則表態支持菲國。
當時中國外交部強硬回應，指菲方向仁愛礁「違規運送」加固用建材，且屢經協調無效，中國海警船才採取相關行動，中方並敦促菲方立即從仁愛礁拖走軍艦，恢復無人、無設施狀態。
明報引述菲律賓星報報導，菲律賓南海任務小組在聲明中表示，儘管中國海警局與海上民兵企圖「阻擋、騷擾和干擾」，但在菲海岸警衛隊巡邏船的護航下，兩艘補給船還是完成了輪換和補給任務。菲律賓海軍艦艇在執行任務期間也處於待命狀態。
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