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被指違法統計調查 北京重罰美思明智146萬美元

中國新聞組／北京23日電
美思明智北京辦事處遭突擊檢查後，北京對美思明智裁罰1068萬人民幣。（路透）
美思明智北京辦事處遭突擊檢查後，北京對美思明智裁罰1068萬人民幣。（路透）

美國顧問公司美思明智集團（Mintz Group）的北京辦事處在3月被中國突擊搜查，5名中國籍職員被扣查。北京市統計局近日發布裁決書，稱該集團從事未經批准的統計工作，裁罰1068萬人民幣(約146萬美元)。

華爾街日報報導，北京市統計局在7月5日的裁決中稱，美思明智商務諮詢（北京）有限公司未依法報經批准取得涉外統計調查資格，違法從事涉外統計調查活動。

判決書指出，美思明智在2019年3月至2022年7月進行的37個項目涉外調查過程中，存在未依法報經批准取得涉外統計調查資格，及從事涉外統計調查活動的行為。但裁決書沒有詳細說明此類調查的性質。

北京市統計局於7月14日在其網站上以公告附件的形式發布了裁決書。

據報導，美思明智暫未回應置評請求。美思明智先前曾表示，已獲得在中國開展業務的許可，並在法律允許的範圍內透明經營。

今年7月中國開始實施最新的反間諜法，加強了國家對更廣泛的數據和數字活動的控制，令外企草木皆兵，加劇擔憂。

中國外交部發言人汪文斌22日回應稱，中國是法治國家，任何企業在中國都應合法經營。

他說對涉嫌違法行為，中國司法機關依法進行調查。他指中國堅定推進高水平對外開放，始終致力於為包括美國企業在內的各國企業，打造市場化、法治化、國際化的營商環境。

北京 華爾街 間諜

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