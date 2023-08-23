我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

中企在南非打天下 奇瑞、北汽、長城成金磚指定車

中國新聞組／北京23日電
金磚國家領導人第十五次峰會22日至24日在南非約翰尼斯堡舉行。奇瑞、北汽、長城等中國汽車品牌將為此次會晤提供官方指定用車。(新華社視頻截圖)
金磚國家領導人第十五次峰會22日至24日在南非約翰尼斯堡舉行。奇瑞、北汽、長城等中國汽車品牌將為此次會晤提供官方指定用車。(新華社視頻截圖)

金磚國家領導人第十五次會晤於22日至24日在南非約翰尼斯堡舉行，在這次堪稱近年來「全球南方」最大規模的峰會上，再現中國新能源車身影。奇瑞、北汽、長城等中國汽車品牌為此次峰會提供官方指定用車。

綜合媒體報導，中國逾10個汽車品牌進入南非市場並取得不俗的成績。其中，長城汽車自2007年進入南非市場，連續16年位居中國品牌銷量第一，也是繼2018年南非上次舉辦金磚國家峰會以來，再度成為官方用車；奇瑞等中國公司生產的SUV的銷量，已超越寶馬和平治等知名品牌。2022年，中國汽車品牌在南非的銷量超過了3.5萬輛，預計2023年將突破4萬輛。

其中，北汽產品亮相南非金磚峰會，是中國製造在國際場合得到認可的縮影，在一定程度上也可以看作是金磚國家與非洲大陸合作共贏的縮影。

據了解，北汽魔方（BEIJING X55）和BJ40 PLUS成為此次峰會的官方指定服務用車。這是繼去年11月印尼峇里島G20峰會上汽通用五菱印尼公司生產的Air ev成為官方指定用車後，中國汽車再度在重大國際場合閃亮登場。

2016年8月，北汽在南非的工廠正式奠基。該工廠位於南非東開普省的庫哈經濟開發區——這是南非的國家級工業開發區。按照建設規劃，北汽南非工廠生產製造北汽推出乘用車、越野車、輕型運載車等產品，同時生產左舵和右舵汽車產品，是北汽輻射非洲市場的重要汽車生產基地。

2018年7月24日，北汽南非工廠舉行了生產車下線儀式。彼時正在南非進行國事訪問的習近平和南非總統拉瑪佛沙在比勒陀利亞同時按下生產線啟動按鈕，見證了第一輛南非本土組裝生產的北汽X25汽車成功下線。

報導指出，中國和南非領導人共同見證了北汽南非工廠的投資。拉瑪佛沙當時還表示，北汽南非工廠首台汽車下線展示了中南雙方合作夥伴關係取得了切實的成就，展示了中南合作夥伴關係是務實的，是建立在無力的投資合作關係基礎之上的。

南非 投資 印尼

上一則

克魯曼：中國徘徊類2008金融危機邊緣 對美國衝擊小

下一則

10年到訪4次 南非與俄國不同 習近平讚「同志加兄弟」

延伸閱讀

習近平：中國與南非要做高度互信的戰略夥伴

習近平：中國與南非要做高度互信的戰略夥伴
金磚國家峰會登場 尋求發聲抗衡西方宰制

金磚國家峰會登場 尋求發聲抗衡西方宰制
抗衡G7 英媒：北京推動最大規模金磚國家陣線

抗衡G7 英媒：北京推動最大規模金磚國家陣線
習近平赴南非金磚國家峰會 議題聚焦去美元化

習近平赴南非金磚國家峰會 議題聚焦去美元化

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54
刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

刀郎神曲 諷誰？各自解讀

2023-08-16 02:00

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺