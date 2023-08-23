中企在南非打天下 奇瑞、北汽、長城成金磚指定車

金磚國家領導人第十五次峰會22日至24日在南非約翰尼斯堡舉行。奇瑞、北汽、長城等中國汽車品牌將為此次會晤提供官方指定用車。(新華社視頻截圖)

金磚國家領導人第十五次會晤於22日至24日在南非 約翰尼斯堡舉行，在這次堪稱近年來「全球南方」最大規模的峰會上，再現中國新能源車身影。奇瑞、北汽、長城等中國汽車品牌為此次峰會提供官方指定用車。

綜合媒體報導，中國逾10個汽車品牌進入南非市場並取得不俗的成績。其中，長城汽車自2007年進入南非市場，連續16年位居中國品牌銷量第一，也是繼2018年南非上次舉辦金磚國家峰會以來，再度成為官方用車；奇瑞等中國公司生產的SUV的銷量，已超越寶馬和平治等知名品牌。2022年，中國汽車品牌在南非的銷量超過了3.5萬輛，預計2023年將突破4萬輛。

其中，北汽產品亮相南非金磚峰會，是中國製造在國際場合得到認可的縮影，在一定程度上也可以看作是金磚國家與非洲大陸合作共贏的縮影。

據了解，北汽魔方（BEIJING X55）和BJ40 PLUS成為此次峰會的官方指定服務用車。這是繼去年11月印尼 峇里島G20峰會上汽通用五菱印尼公司生產的Air ev成為官方指定用車後，中國汽車再度在重大國際場合閃亮登場。

2016年8月，北汽在南非的工廠正式奠基。該工廠位於南非東開普省的庫哈經濟開發區——這是南非的國家級工業開發區。按照建設規劃，北汽南非工廠生產製造北汽推出乘用車、越野車、輕型運載車等產品，同時生產左舵和右舵汽車產品，是北汽輻射非洲市場的重要汽車生產基地。

2018年7月24日，北汽南非工廠舉行了生產車下線儀式。彼時正在南非進行國事訪問的習近平和南非總統拉瑪佛沙在比勒陀利亞同時按下生產線啟動按鈕，見證了第一輛南非本土組裝生產的北汽X25汽車成功下線。

報導指出，中國和南非領導人共同見證了北汽南非工廠的投資 。拉瑪佛沙當時還表示，北汽南非工廠首台汽車下線展示了中南雙方合作夥伴關係取得了切實的成就，展示了中南合作夥伴關係是務實的，是建立在無力的投資合作關係基礎之上的。