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華人「潤」美走線借道 巴拿馬疲於應付難民潮

中國新聞組／北京23日電
巴拿馬國家邊境服務隊在海灘上救援中國偷渡客。（視頻截圖）
巴拿馬國家邊境服務隊在海灘上救援中國偷渡客。（視頻截圖）

中國近一年掀起前所未來的「潤」（run）潮，更有人不惜冒死走線偷渡到美國；近期中國人潤美走線借道南美，尤其是巴拿馬一周在海岸救援的中國人走線客就接近百人，讓原就苦於應付難民的巴拿馬邊防人員更加疲於應對。

在這波「潤潮」下，一些中國民眾隨南美洲難民的腳步，穿越巴拿馬雨林，一路向北到達美墨邊界，再「翻牆」進美國。美國之音報導，上周巴拿馬城國際機場攔下一名持變造香港特區護照的中國遊客，數小時後，另一名由巴西飛抵的中國人也被查獲持變造證件。這兩名中年男子都持有瓜地馬拉入境簽證，可在瓜地馬拉越界進墨西哥，距最終目的地美國僅一河之隔。

報導指出，這兩人是經巴拿馬與哥倫比亞交界的達里恩（Darien）原始雨林飛巴拿馬首都，而在此同時，有大批走線的中國人正在厄瓜多和哥倫比亞前往巴拿馬的途中；無論是行經長達266公里雨林，或經加勒比和太平洋水路進達里恩，被毒梟掌控的人蛇團夥搜刮丟包及遇害案件屢有所聞，卻絲毫未能阻攔中國潤民大軍。

美國政府月前宣布，不會接受經由中美洲到美墨邊界申請政治庇護的走線客，僅在瓜地馬拉新設移民辦事處申請才會列入考慮，新規並不適用於無遣返威脅的中國走線客，使得來自中國的潤美走線潮逆勢成長。

巴拿馬國家邊境服務隊太平洋分隊視頻顯示，8月16日和17日先後在緊鄰哥倫比亞的猴島(Isla Mono)與科卡里多河（Cocalito）的出海口救了40名中國人。報導指出，由於水路接駁費用較高，極少有委內瑞拉、海地和厄瓜多人問津，但短短一周在海岸獲救的中國人就接近百人來看，這路線正逐漸受到中國走線客的青睞。

今年4月，巴拿馬公共安全部長胡安皮諾（Juan Pino）呼籲各國面對現實分擔龐大難民潮造成的龐大開支，巴拿馬公共安全部長皮諾21日在親自監督水路轉運數百難民時也強調，大量生活垃圾和河流水源的污染超出負荷。

巴拿馬國家邊境服務隊（SENAFRONT）太平洋分隊在猴島救回的中國走線客。(圖...
巴拿馬國家邊境服務隊（SENAFRONT）太平洋分隊在猴島救回的中國走線客。(圖：巴拿馬國家邊境服務隊提供)

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