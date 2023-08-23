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紐時：中國民眾陷經濟困境 對國家信心處於最低點

中國新聞組／北京23日電
紐約時報報導，在經濟陷入困境下，一般民眾不敢對未來抱期待，且擔心這只是困難的開端，對國家的信心更處於最低點。圖為北京市民。(歐新社)
紐約時報報導，在經濟陷入困境下，一般民眾不敢對未來抱期待，且擔心這只是困難的開端，對國家的信心更處於最低點。圖為北京市民。(歐新社)

紐約時報報導，在經濟陷入困境下，中國企業主正苦苦掙扎，一般民眾更對未來沒什麼期待。他們對經濟反彈的希望已經破滅，且擔心這只是不敢想像情況的開端，對國家的信心更處於最低點。

紐時這篇題為「對未來沒什麼期待：在經濟困境中掙扎的中國人」的調查報導直指，中國目前經濟衰退的現況，讓許多習慣了經濟持續成長、生活水平不斷提高的中國民眾感到震驚。如今，他們不得不應對生意不好做、個人財富縮減的問題。

報導指出，總結十多名受訪企業主和一般民眾的意見，他們對中國經濟和國家未來的信心正處於最低點。如果他們曾對經濟反彈抱有希望，這種希望如今已經破滅。除了擔心這是不敢想像情況的開端外，他們也擔心中國政府沒有解決方案，且壞消息會不斷傳來。

一家汽車配件批發公司的李老闆表示，他曾覺得中國這個國家會慢慢變好，但如今最可怕的就是「大家都很迷茫，都不知道下步怎麼辦」。今年上半年，他公司的營收，比曾經封控好幾週的去年上半年還下滑15%。

報導指出，李老闆發現，像他公司一樣的其他企業也在苦苦掙扎。他的一些客戶是汽車修理廠，因為車主減少開支，有些修理廠已經關門。而他自己曾有四家店，如今兩家已關門，且已解雇了三分之二的員工，也不再投資新產品。同時，他曾試圖出售自己投資的一戶公寓，但即使把售價從人民幣330萬元(約45.4萬美元)降到290萬元，還是無人問津。

報導直指，依靠中國政府數據了解經濟狀況已變得越來越困難，官方已停止發布一些多年來一直定期發布的數據，其中包括創新高的青年人失業率。而官方發布的其他數據也夠糟糕，令人震驚。

這項報導提到，中國民眾的焦慮情緒普遍高漲，人們已開始多存錢、少花錢，促成了通貨緊縮。在中國西南部未大城市創辦教育初創公司、現年30多歲的劉先生說，往年他的公司營收每年能成長40%，但今年至今卻僅能持平，顯然是個壞消息。

手中擁有約1000萬現金、卻同時擁有兩戶「爛尾樓」的劉先生說，他決心將每月支出控制在5000、6000元，其中包括一半的房租，既不打算換車，短期內也不打算買房。鑑於中國經濟可能還會連續幾年下滑，他已在今年稍早賣掉了所有中企的股票，且不會再碰任何中企股票，即使它們在美股或港股上市。

報導指出，中國民眾因無法想像將如何擺脫惡性循環而感到絕望，並認為問題的根源是中國最高領導人習近平的意識型態。習近平「似乎不喜歡民營企業」，並已逐步廢除了曾讓中國取得經濟成功的一些市場經濟要素。

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