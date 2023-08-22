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毛遠新撰文：毛澤東生前評價周恩來「只能當家、不能作主」

中央社／香港22日電
圖為1967年文革期間，時任中國總理周恩來（由左至右）、毛澤東和林彪合影。(Getty Images)
圖為1967年文革期間，時任中國總理周恩來（由左至右）、毛澤東和林彪合影。(Getty Images)

據報導，已故中共領導人毛澤東的侄兒毛遠新最近撰文透露，毛澤東生前對前總理周恩來的評價是：只能當家，不能作主。

港媒今天報導，今年是毛澤東誕辰130周年，毛澤東與周恩來的關係一直備受關注，中國左派網站「崑崙策」最近刊登了毛遠新的文章，提及毛澤東對周恩來的評價。

這篇文章題為「毛遠新披露：毛主席對周恩來的真實看法」」，當中提到，毛澤東認為，周恩來最大的功勞是中國「解放」以後，整個國民經濟、國家的管理體制是他一手建起來的。

文章表示，中共建國以後，大的方針定下，具體怎麼做，全是周恩來的事，毛澤東根本不管，但是毛澤東知道周恩來「不是掛帥的人」，「只能當家，不能做主」。

根據文章，毛澤東也批評過周恩來，包括在「林彪事件」中，以及指周恩來講兩次「王明路線」都犯了錯誤。

文章又表示，毛澤東認為周恩來是很守紀律的人，莫斯科下來的命令，他是要堅決執行的，「用我們現在的話就是說，寧可犯政治錯誤也不犯組織錯誤！」

文章轉述毛澤東表示，「總理組織紀律性很強，當時給中央蘇區造成的損失，實際是莫斯科斯大林的瞎指揮。」

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