醜化民族？粵道館「殭屍跆拳」在韓奪冠 卻遭中跆協禁賽

廣東一家跆拳道館赴南韓參賽表演「殭屍跆拳」奪冠，卻被指醜化民族形象，遭到跆協嚴懲。(視頻截圖)

時值農曆7月，廣東深圳一家跆拳道 館赴南韓 參加世界跆拳道錦標賽，鬼月發揮創意在場上表演「殭屍跆拳舞」，一舉贏得舞蹈比賽冠軍；沒想到竟遭中國跆拳道協會懲處，認為「醜化民族形象」，不僅取消該道館的參賽資格，帶隊教練也被取消註冊、禁賽。

廣東一家跆拳道館赴南韓參賽表演「殭屍跆拳」奪冠，卻被指醜化民族形象，遭到跆協嚴懲。(視頻截圖)

澎湃新聞報導，「2023年城南世界跆拳道錦標賽」7月21日至24日在南韓京畿道城南市舉行，廣東省深圳市艾克斯體育文化傳播有限公司經營的「X-跆拳道館」報名參賽，教練劉豪根據電影自編自導「殭屍跆拳舞」，以滿清殭屍造型在場上大跳殭屍舞，讓現場南韓觀眾哄堂大笑，主持人也發出驚嘆聲。

來源：YouTube

中國跆拳道協會21日卻發布公告，指「X-跆拳道館」表演殭屍舞是宣揚遺風陋習，醜化民族形象，褻瀆中華文化，造成惡劣影響，因此給予處罰，包括取消「X-跆拳道館」的協會會員資格和全國跆拳道賽事參賽資格；取消劉豪教練註冊資格、禁止劉豪參賽；取消廣東省跆拳道協會和深圳市跆拳道協會3年內評優資格。

不過中國網民看法不一，有人認為「挺好玩的呀，礙著誰了」、「中國文化這麼脆弱？經不起一點玩笑」、「不是拿獎了？這邊卻罰？香港殭屍片要禁嗎」、「中國管文化的人真是奇怪，不准拍妖魔鬼怪，現實卻妖孽橫生」、「這協會就是沒事閒的」、「說好的自信呢」；但也有網民說，「參加世界大賽 啊，宣揚這種神神鬼鬼的東西合適嗎？」

廣東一家跆拳道館赴南韓參賽表演「殭屍跆拳」奪冠，卻被指醜化民族形象，遭到跆協嚴懲。(視頻截圖)