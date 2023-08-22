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恒大恐致金融體系「五雷轟頂」? 分析：習救不救兩難

中國新聞組／北京22日電
圖為恒大在中國廣州的建築工地。(路透)
圖為恒大在中國廣州的建築工地。(路透)

中國恒大集團上周於美國紐約聲請破產保護。觀察人士分析，恒大要走出活路，融資和銷售額是兩大難關，尤其中國房市前景不佳，銀行、信託產品、地方債若緊接著房企爆雷，「五雷轟頂」下，恒大不及時清盤止損，債務窟窿恐只增不減。救與不救，都會成為習近平的難題。

美國之音報導，為了擺脫破產解散的命運，恒大日前於紐約聲請破產保護，恒大尋求法院批准其債權達190億美元的債務重組協議，並保全資產，免遭美籍債權人扣押清盤。

香港博威環球證券金融首席分析師聶振邦指出，恒大若達成債務重組協議，市場會視為重大利好消息，整個內房企行業的債務違約風險會顯著下降。但若遊說失敗，市場對中國房企將難重振信心，中國房市也恐持續低迷。

他還說，恒大若進入清盤，很多資產恐難變現，處理時間也是以年計，對債權人不一定有利。反之，就算債權人接受債務重組協議，恒大也得花上很長的時間才能成功反轉債務。至於中國政府要求的保交樓任務，他相信，「恒大會將興建中的項目出售給其他房企變現，既可改善財務狀況，也降低保交樓的壓力」。

報導指出，南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田表示，除了恒大，包括碧桂園等其他中國百大房企都陸續出現財務危機，他們因資金斷鍊拋出的爛尾樓建案將越來越多，保交樓將是不可能的任務，未來若未正常交屋，中國購屋者拒絕還貸，恐進一步引發銀行、信託產品、地方債甚至外匯等領域的爆雷，他因此形容，恒大事件不僅是「中國版的李曼事件」，還可能引爆中國金融體系的「五雷轟頂」。

他說，按照正常的商業邏輯，恒大應該進入破產止損，但中國國家主席習近平擔心其引發房市和金融體系的連鎖效應，不僅不准恒大破產躲債，還要它完成保交樓的任務。而將恒大作為圈錢白手套的中共權貴家族，如江澤民和曾慶紅等家族派系，也不願恒大就此倒閉。

謝田認為，「習近平當然也是苦惱的」，若不救，恒大會拖垮金融體系、銀行。若救的話，那等於幫了他以前的那些老對手。習近平救和不救，當局都要特別考慮。「還有一個，救了這個(恒大)，下面怎麼辦？」

恒大集團 破產 習近平

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