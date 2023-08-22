疫後停3年 中朝復飛首日無預警取消、隔日降落北京

高麗航空因為疫情對外停航三年。（路透資料照片）

北韓 國營航空公司原定21日恢復3年多以來的首次商業飛行，航班在最後一刻取消。但據環球網引述法媒報導，22日北京 首都的航班到達指示牌上，顯示一架北韓航班抵達北京。報導稱，這是「三年來北韓首架國際商業航班降落在北京」。

指示牌顯示，北韓高麗航空的JS151航班今天上午9時17分左右抵達北京首都國際機場。這是北韓為應對新冠疫情關閉邊境後，高麗航空自2020年初以來的首個國際商業航班。

飛行數據平台Flightradar24 以及航旅縱橫上的信息顯示，該航班於當地時間上午8時30分左右從北韓首都平壤 起飛。

原定21日上午抵達北京的高麗航空JS151航班宣布取消，但22日航班則順利降落。（Getty Images）

高麗航空原定21日飛往北京的航班突然取消，官方沒有給出原因。據韓聯社報導，從平壤起飛的高麗航空JS151航班，原定21日上午9時50分抵達北京首都機場，但一直無客機降落的消息。同日下午原定由北京飛往平壤的航班也無登機口訊息。

針對高麗航空平壤到北京航班被取消一事，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上回應稱，2023年夏秋航季換季工作當中，中方根據航空公司的申請，按程序批覆朝鮮高麗航空平壤-北京-平壤等客運航線定期航班計畫，具體航班由航空公司按照中方主管部門的批覆指揮。

美國之音報導，昨天聚集在北京首都國際機場等待高麗航空的媒體都撲空，有記者前往高麗航空位於北京的辦公室，發現玻璃門緊鎖，一名同樓層的工作人員表示，當天早上沒有看到高麗航空的工作人員到辦公室。

一名熟悉高麗航空公司中國業務的人士表示，他們不知道有任何平壤和北京之間的定期航班。這位不具名的人士表示，該公司尚未收到北韓政府關於重啟飛往中國航班的通知。他說：「你們掌握的信息是錯誤的，航班還沒有恢復。」報導引述外媒指出，管理與北韓關係的南韓統一部表示，關於航班取消「我們完全不知情」。統一部官員也說：「但現在還難以確定是全面開放邊界，或是相當有限和受控制的開放。」

報導指出，近日北韓領導人金正恩與俄中代表一起觀看慶祝停戰70周年的慶祝晚會，兩國代表顯然受到平壤的高度重視；先前韓聯社也報導，中朝邊境正逐步重新開放，往返兩國火車不斷增加。

此外，NK News報導，高麗航空本周將飛兩趟從俄羅斯符拉迪沃斯托克飛往平壤的航班。針對北韓近期重啟邊境的說法，韓媒分析，一旦俄、朝恢復往來，北韓便可從俄羅斯獲取糧食或物資，俄國也能獲取武器。