美日韓峰會結束 北京譴責：冷戰思維 韓外長急表態：沒針對中

南韓外交部長朴振21日表示，已透過外交渠道向中方解釋峰會意義。（歐新社）

美日韓日前在馬里蘭州大衛營舉行峰會並發表聯合聲明，反對北京 在亞太地區的「危險和挑釁行為」及「非法的海洋主張」，中國21日對此提出嚴正抗議；值得注意的是，南韓 外長朴振周一隨即向中方解釋峰會意義「並不是為了排斥任何特定國家或針對特定一方」，朴振並表態希望與中國建立成熟、健康的關係。

中國外交部發言人汪文彬說：「在大衛營會議上，美日韓領導人在海洋和涉台問題上詆毀和攻擊中國，干涉中國內政，蓄意挑撥中國與周邊國家的關係」。汪文斌將此次峰會描述為「企圖通過各種封閉、排外的小圈子煽動分裂和對抗，重拾冷戰思維」。

韓聯社報導，南韓外長朴振21日出席南韓電視台一節目時表示，南韓政府在韓美日峰會結束後，已透過外交渠道向中方解釋峰會意義。朴振強調，「大衛營會談並不是為了排斥任何特定國家或針對特定一方」。

就韓美日加強三邊合作可能加劇與朝中俄的對抗格局的擔憂，朴振說，韓美日合作並不意味與朝中俄的對峙或矛盾，完全可以通過溝通推動外交關係穩定發展。朴振稱，南韓希望與中國保持健康成熟關係，並以相互尊重和互惠為基礎實現，未來會與中國加強溝通。

南韓主要報紙「韓民族日報」21日社論也指出，南韓根據自身戰略的需要加強安全合作是必要的；尹錫悅政府在沒有向國民明確解釋如何管理與中國的關係、將韓美日合作的範圍限定在何種程度的情況下，「匆忙將韓國納入美國的戰略之中」。

文章指出，在對華關係中，美國和日本 的國家利益與南韓國家利益並不一致，此次韓美日峰會中，「韓國將獲得什麼樣的國家利益，又將會付出什麼樣的代價，這些問題也非常不明確。」

紐約時報報導，中國政府經常警告日韓不要捲入台灣問題，將美國描述為操縱盟友的木偶大師；「環球時報」在上周的一篇社評中把同意參加大衛營峰會的南韓比作「幼稚園的孩子被老師獎勵了小紅花」。社評稱，這種興奮應該被「緊張與謹慎」取代。

報導並指出，中國政府是日韓最大貿易夥伴，可使用經濟誘惑凸顯中國在經濟上的影響力，最近的做法是在本月開放赴日團遊。中國也可能會採取經濟上的報復措施，如2017年首爾允許美國在南韓部署反導彈系統後，中國抵制許多韓企，並封殺韓國流行歌手。

中國分析人士也對首爾和東京能擱置兩國歷史問題表示懷疑，這些問題可追溯到20世紀上半葉日本對朝鮮半島長達數十年的殖民統治。