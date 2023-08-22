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抗衡G7 英媒：北京推動最大規模金磚國家陣線

編譯中心／綜合21日電
2023年8月22日至8月24日，金磚國家領導人第15次會晤將在南非約翰內斯堡舉辦。 (中新社)
2023年8月22日至8月24日，金磚國家領導人第15次會晤將在南非約翰內斯堡舉辦。 (中新社)

中國國家主席習近平21日赴南非參加金磚五國峰會。英國金融時報報導，峰會將討論十多年來最大規模的擴充，北京將敦促金磚國家成為七大工業國集團（G7）地緣政治競爭對手。

由巴西、俄羅斯、印度、中國、南非組成的金磚國家，將於22日至24日在南非約翰尼斯堡舉行金磚五國年度峰會。

金融時報報導，北京將推動金磚國家成為G7的全面競爭對手，不願透露姓名的中方官員表示，如果可以擴大金磚國家的組成，令其國內生產毛額（GDP）規模與G7相近，則金磚國家的集體聲音會更加強大。

南非總統拉瑪佛沙邀請逾60個國家及政府的領袖出席會議。知情人士表示，數個國家會被邀請加入金磚國家。南非官員此前表示，23個國家有興趣。

不過，報導指出，在峰會前印度與中國就邊界問題繼續對峙。了解印度和中國立場的人士表示，金磚國家對於應該成為維護發展中國家經濟利益的不結盟俱樂部，還是公開挑戰西方的政治力量，也有不同意見。

南非外長潘道爾上月曾表示，將金磚五國擴充視為與西方抗衡，是錯誤想法。不過，西方國家可能會將伊朗、白俄羅斯和委內瑞拉加入，視為該組織擁抱俄羅斯和中國盟友的舉措。

阿根廷、沙烏地阿拉伯和印尼也爭取成為首批新成員。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，習近平在此時赴南非參加金磚峰會，是希望在與美國關係緊張及國內經濟陷入困境下，加強中國在發展中國家的影響力。

英國倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生說，習近平不想藉著當前美國主導的自由國際秩序超越美國，他的長遠目的是將世界秩序改變成以中國為中心。

「非洲戰略研究中心」研究人員南圖利亞表示，由於俄羅斯總統普亭不會親自出席金磚峰會，習近平將成為峰會的中心。

南非 白俄羅斯 習近平

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