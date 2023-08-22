聯合巡邏結束 俄羅斯艦艇編隊駛入青島港 將進行文化節目
俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯海軍太平洋艦隊艦艇編隊在太平洋進行3周多聯合巡邏後，於21日上午駛入中國山東省青島港。艦艇將在青島港逗留至24日。期間，安排豐富文化節目活動，包括參觀當地博物館和寺廟等。
據報導，俄軍駛入青島港的編隊為1155型大型反潛艦「潘捷列耶夫海軍上將」號，隨後為「特里布茨海軍上將」號，然後是20380型輕型護衛艦「俄聯邦英雄阿爾達爾∙齊堅扎波夫」號，而20385型輕型護衛艦「轟鳴」號則脫離編隊先行返回俄羅斯。
在艦艇駛入港口後，俄太平洋艦隊濱海多兵種兵力區艦隊司令瓦列里∙卡扎科夫海軍少將與解放軍北部戰區聯合司令部海軍司令王大忠進行會談。
卡扎科夫表示，因為該演習和巡邏每年都會進行，這已成為一種良好慣例，「協作水平和海上素養均逐年提高。」他說到：「雙方海軍人員已經非常默契……在聯合巡邏期間，我們進行了良好溝通，我方識得了很多中文詞彙，而中方也能聽懂許多俄文詞彙。」
據俄太平洋艦隊新聞處稱，俄中海軍第三次太平洋聯合巡邏已結束。俄太平洋艦隊艦艇與解放軍海軍編隊一起經日本海、鄂霍次克海、白令海和太平洋航行6500多海里。
日本防衛省16日稱，海上自衛隊於15日上午9時許在沖之鳥礁東北方向約280千米處海域，確認到在該海域向西航行的中國海軍6艘艦艇——2艘052D型導彈驅逐艦（119貴陽艦、121齊齊哈爾艦）、2艘054A型導彈護衛艦（542棗莊艦、598日照艦）與1艘903型綜合補給艦（887微山湖艦）和1艘815A型電子偵察船（796開陽星船）；以及俄羅斯海軍5艘艦艇——2艘1155型大型反潛艦（548「潘捷列耶夫海軍上將」、564 「特里布茨海軍上將」）、1艘20385型導彈護衛艦（337「轟鳴」）、1艘20380型導彈護衛艦（339「阿爾達爾·齊登扎波夫」）及1艘「杜布納」級補給艦。兩方編隊共計11艘艦艇。
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