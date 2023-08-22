聯合巡邏結束 俄羅斯艦艇編隊駛入青島港 將進行文化節目

俄羅斯艦艇21日上午駛入青島港。(取材自俄羅斯衛星通訊社)

俄羅斯 衛星通訊社報導，俄羅斯海軍太平洋艦隊艦艇編隊在太平洋進行3周多聯合巡邏後，於21日上午駛入中國山東省青島港。艦艇將在青島港逗留至24日。期間，安排豐富文化節目活動，包括參觀當地博物館和寺廟等。

據報導，俄軍駛入青島港的編隊為1155型大型反潛艦「潘捷列耶夫海軍上將」號，隨後為「特里布茨海軍上將」號，然後是20380型輕型護衛艦「俄聯邦英雄阿爾達爾∙齊堅扎波夫」號，而20385型輕型護衛艦「轟鳴」號則脫離編隊先行返回俄羅斯。

在艦艇駛入港口後，俄太平洋艦隊濱海多兵種兵力區艦隊司令瓦列里∙卡扎科夫海軍少將與解放軍 北部戰區聯合司令部海軍司令王大忠進行會談。

卡扎科夫表示，因為該演習和巡邏每年都會進行，這已成為一種良好慣例，「協作水平和海上素養均逐年提高。」他說到：「雙方海軍人員已經非常默契……在聯合巡邏期間，我們進行了良好溝通，我方識得了很多中文詞彙，而中方也能聽懂許多俄文詞彙。」

據俄太平洋艦隊新聞處稱，俄中海軍第三次太平洋聯合巡邏已結束。俄太平洋艦隊艦艇與解放軍海軍編隊一起經日本 海、鄂霍次克海、白令海和太平洋航行6500多海里。

日本防衛省16日稱，海上自衛隊於15日上午9時許在沖之鳥礁東北方向約280千米處海域，確認到在該海域向西航行的中國海軍6艘艦艇——2艘052D型導彈驅逐艦（119貴陽艦、121齊齊哈爾艦）、2艘054A型導彈護衛艦（542棗莊艦、598日照艦）與1艘903型綜合補給艦（887微山湖艦）和1艘815A型電子偵察船（796開陽星船）；以及俄羅斯海軍5艘艦艇——2艘1155型大型反潛艦（548「潘捷列耶夫海軍上將」、564 「特里布茨海軍上將」）、1艘20385型導彈護衛艦（337「轟鳴」）、1艘20380型導彈護衛艦（339「阿爾達爾·齊登扎波夫」）及1艘「杜布納」級補給艦。兩方編隊共計11艘艦艇。