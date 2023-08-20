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中國躍居鈣鈦礦電池研究大國 論文發表篇數領先美日韓

編譯洪啟原／綜合外電
日經新聞報導，中國正成為鈣鈦礦太陽能電池研究大國，據統計，中國發表這類國際論文的篇數已領先美日韓，且對美國的領先差距持續擴大。（美聯社）
日經新聞報導，中國正成為鈣鈦礦太陽能電池研究大國，據統計，中國發表這類國際論文的篇數已領先美日韓，且對美國的領先差距持續擴大。（美聯社）

日經新聞報導，中國正成為鈣鈦礦太陽能電池的研究大國，據統計，中國發表這類國際學術論文的篇數已領先美日韓，且對美國的領先差距持續擴大。但美國對中國制裁的風險恐不利企業與中國合作這項新興技術。

根據東京資料分析供應商Fronteo，中國自2019年來發表超過5,500篇有關鈣鈦礦電池的國際學術論文，位居第一，美國以約3,400篇排行第二，南韓為1,460篇，日本約820篇。在發表篇數最多的前十大國家，中國占總篇數約30%。Fronteo是在分析2010年到2022年3月間發表的逾3.8萬篇鈣鈦礦電池論文後，得出這項結論。

鈣鈦礦電池除了比主流的矽晶太陽能電池輕薄許多，還具有彈性，更容易安裝在建築物外牆表面和電動車車頂。自從日本領導的團隊在2009年開發鈣鈦礦電池以來，鈣鈦礦電池已成為日本以外約80%的太陽能電池研究的主題。許多研究聚焦於提升鈣鈦礦電池的壽命和擴大用途，以及其他商業化技術解決方案。

目前市場主流的太陽能板大多在中國製造，但日本政府尋求在國內製造鈣鈦礦電池，不依賴中製太陽能板。日經新聞報導，日本塑膠製造商積水化學預計2030年前開始量產鈣鈦礦太陽能電池，試圖追趕中國競爭對手。

中國的鈣鈦礦電池論文發表篇數在2014年超越美國後，每年都擴大領先美國的差距。同時，美中在可能應用於軍事的新興科技領域劍拔弩張。美國制裁北京的風險將不利企業與中國合作，可能阻礙中國發展鈣鈦礦太陽能電池技術。

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