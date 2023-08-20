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學者：習核心圈對國際貿易、金融知之甚少 難重振經濟

中國新聞組／北京20日電
有學者認為，中國國家主席習近平（中）的核心圈子，大多不是擁有經濟知識的技術官僚。（新華社）
有學者認為，中國國家主席習近平（中）的核心圈子，大多不是擁有經濟知識的技術官僚。（新華社）

中國房地產業危機加劇，經濟放緩加劇，經濟數據疲軟。日本經濟新聞亞洲周刊引述中國觀察家林和立的說法，稱中國經濟不太可能很快復甦，因為中國國家主席習近平的核心圈子大多是官僚，而不是擁有重振疲軟增長知識的技術官僚，「習近平和他最親密的顧問對經濟了解不多。」

法廣報導，華盛頓智庫詹姆士敦基金會高級研究員林和立發表此番言論之際，正值中國7月份出口同比下降14.5%，自2020年2月疫情爆發以來的最大幅度萎縮。本周，中國突然停止發布飆升的青年失業率數據，此前6月份16至24歲人群的失業率達到創紀錄的21.3%，這對於一心維護社會穩定的共產黨來說是令人不安的統計數據。

林和立在文中表示：「10月20大黨代會之後……習近平提拔的大多數人都不是技術官僚。」、「他們對國際貿易、國際金融等知之甚少。他們大多是專門從事意識形態……宣傳的黨內官員。他們中的大多數人不會說英語」。

文中稱，習近平10月任命的新高級顧問標誌著與上一屆政府的不同，前一屆政府由受過良好教育、精通國際金融和外國公司運作方式的技術官僚組成。林和立說，「這些技術官僚中的大多數英語說得很好。他們了解西方經濟的運作方式，並且與美國官員以及高盛等美國公司的負責人有著相當良好的關係。」

林和立表示，中國人民銀行前行長易綱就是能幹的「最佳典範」。這位前央行行長此前曾就讀於北京大學，隨後在伊利諾伊大學獲得經濟學博士學位。易綱被國際投資者廣泛視為一位實現中國貨幣政策現代化的自由派技術官僚。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

習近平 北京 高盛

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