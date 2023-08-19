我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪還沒完 中南部多地出現創紀錄高溫 達拉斯恐110℉

新冷戰起點？紐時分析：美日韓防務聲明惹惱中國

嚴打電信詐騙 中泰緬寮4國警方設綜合協調中心

中央社／北京19日電

中國公安部近日聯同泰國緬甸、寮國警方在泰國清邁舉行針對電信詐騙的專項打擊行動啟動會，首次宣布建立綜合協調中心，嚴打區內人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪。

央視網等陸媒日前披露，對於電信詐騙、賭博詐騙等衍生出的人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪，中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、寮國公安部15至16日在清邁聯合舉行專項合作打擊行動啟動會。

報導指出，各方決定在清邁共同建立專項行動綜合協調中心，展示4國警方團結合作、嚴打電信詐騙的決心。

緬甸北部等東南亞邊境地區電信詐騙情形猖獗。報導表示，大量中國公民在高薪的誘惑下被騙到境外，受到非人虐待。最新一起案件是擁有高學歷的中國科學院張姓博士1年前被騙至緬甸KK園區，每天被逼工作18小時，至今未脫困。

中國公安部數據顯示，菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、越南、緬甸等國是境外電信詐騙的主要聚集地，其中緬北作案數量占68.5%。

中共中央政法委上月底曾召開全體會議，提出依法從重打擊境外電信網路詐騙。分析人士當時解讀，官方這次表態意義重大，顯示管理部門重視程度較高，「依法從重打擊」代表將有更大的打擊力度。

中、泰、緬、寮4國警方舉行電信詐騙專項打擊行動啟動會的前一天，中共中央政法委秘書長誾柏在中國國家反詐中心調研座談時強調，依法打擊電信詐騙犯罪「事關人民切身利益，事關社會大局穩定，事關經濟金融安全，黨中央高度重視」。

詐騙 緬甸 泰國

上一則

暴雨的教訓 中國專家：防洪排澇標準需全面提高

下一則

人民日報把台灣畫成「當歸片」 強調台獨是絕路

延伸閱讀

泰式「王者再臨」被政變趕下台的總理塔信將返國操盤總理選舉

泰式「王者再臨」被政變趕下台的總理塔信將返國操盤總理選舉
中國聯手泰國、緬甸、寮國 嚴打電信詐騙窩點

中國聯手泰國、緬甸、寮國 嚴打電信詐騙窩點
H&M將逐步退出緬甸業務 當地侵害勞工權利指控大增

H&M將逐步退出緬甸業務 當地侵害勞工權利指控大增
以為去新加坡當翻譯 中科院博士被拐至緬甸做詐騙

以為去新加坡當翻譯 中科院博士被拐至緬甸做詐騙

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

刀郎神曲 諷誰？各自解讀

2023-08-16 02:00

超人氣

更多 >
錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開
寫不出賭博程序…中國程序員在越南遭虐 被拔14顆牙

寫不出賭博程序…中國程序員在越南遭虐 被拔14顆牙
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
譴責李玟音檔曝光掀巨浪 「好聲音」母公司市值蒸發14億

譴責李玟音檔曝光掀巨浪 「好聲音」母公司市值蒸發14億
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術