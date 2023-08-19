中房市危機蔓延 近半國有開發商虧損

一名雲南昆明工人們走過碧桂園住宅樓的建築工地。(路透)

中國國有房地產開發商警告，可能會有多家公司陷入虧損，引發房市危機可能從民間部門蔓延到政府支持企業的憂慮。彭博資訊統計企業申報文件後發現，在香港和中國上市的38家國有開發商中，有18家今年上半年初步財報顯示虧損，比去年示警全年將虧損的11家還多；兩年前，只有4家國有控股或持有主要股份的公司出現虧損。

這些警告顯示，中國房市在經歷兩年低迷後，國有開發商已無法置身事外，外界還猜測，下一個違約可能是碧桂園。雖然北京 當局最近幾周加強承諾支持房地產業，但分析師懷疑，這些措施是否足以在短期內重振市場。

CreditSights資深信用分析師Zerlina Zeng表示，中國房市放緩已傷害所有開發商，包括與政府有關的大公司，預估下半年情況也不會有實質改善。

中國本周官方數據顯示，7月新建住宅價格連兩個月下跌，但彭博認為，中國房市的不景氣可能比官方數據顯示的還嚴重。

現在一些中央政府擁有的大型開發商也在劫難逃。華僑城警告，上半年最多可能虧損人民幣17億元（2.33億美元），部分原因是為了加速銷售的行銷策略。該公司去年下半年就已出現1997年上市來的首次虧損，這是連續第二個半年虧損。

在經濟實力較強城市的業者也無法倖免。總部位在上海嘉定區的光大嘉寶表示，預計將出現上市以來的首次半年虧損。

不過，彭博分析師也說，虧損示警對中國國有開發商來說，不一定都是愁雲慘霧，因為這些公司會很減記庫存以反映房價下跌，關鍵還是在於業能否繼續獲得銀行的流動性支持，這對規模較小的國有開發商來說，要看每家公司具體狀況而定。

但是虧損也會讓這些國有開發商無法再像以往一樣，承接違約民營企業留下的未完工項目，將進一步打擊買房族信心。由於北京當局基本上都避免直接救助，監管機構將出售資產視為緩解債務危機的關鍵一步。

CreditSights的Zeng表示，不管怎樣，產業整合都需要時間，尤其現在房市低迷，國有企業和資產管理公司等買方會要求更好的估值，賣家則不願意大打折扣出售資產。

中國可重振房市的政策工具之一是變相降息。中國人民銀行（央行）15日已意外調降了1年期貸款利率 ，降幅為三年來最大。滙豐亞洲外匯策略師Jingyang Chen本月稍早表示，人行還鼓勵貸款機構調降房貸利率。