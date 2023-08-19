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恒大為何不在中國聲請破產保護？與習近平有關？

中國新聞組／北京19日電
恒大集團向紐約法院聲請破產保護，稱申請境外債務重組不涉及破產聲請。(路透資料圖片)
恒大集團向紐約法院聲請破產保護，稱申請境外債務重組不涉及破產聲請。(路透資料圖片)

恒大集團周四向紐約法院聲請破產保護，輿論質疑恒大為何不在中國提出聲請。外媒引述學者分析，這出於政治問題，如果房企龍頭在境內「出事」，恐引發銀行動盪甚至購屋者暴動而衝擊政治穩定，一向重維穩甚於救經濟的習近平勢必無法容忍；況且恒大等房企非國企，習不會同意花1兆美元接收30家房地產違約總負債。

自由亞洲電台引述台灣健行科技大學財務金融系副教授張鼎煥表示，恒大不在中國破產，「也許官方不同意它這麼早就宣布破產，因為這可能影響到很多投資人會暴動，要先做好準備。在美國聲請破產相對單純些，就是市場操作」。

港媒引述中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，這牽涉政治問題，因恒大作為中國的房企龍頭，如果「出事」或會引起中國銀行的動盪，購買恒大物業的市民無法收樓，造成的影響深遠。

旅美政論人士任松林也認為，「中國100%不會救房地產公司，它怎麼會做這種虧本買賣，錢怎麼能夠輕易給恒大集團董事長許家印呢！」習近平的桌子上從來沒討論過一天要救恒大，「從中共制度體系而言，恒大是民企非國企，怎麼會救恒大」。

報導指出，相較於出手救民營房企，中國政府更在意房價持續下跌會引發社會動盪。路透分析也指出，北京目前對房地產危機反應不慍不火，在於這不僅是經濟問題，更是地緣政治問題。

經濟研究機構「龍洲經訊」（Gavekal Dragonomics）中國研究副主任克里斯托弗·貝多爾（Christopher Beddor）表示，中共領導層向官員發出了模糊的高層指示，要求官員平衡經濟發展與國家安全。「如果官員們不確定領導層希望他們做什麼，他們可能會觀望，直到收到更多信息。結果就是政策癱瘓，即使代價可能會很巨大。」

Clocktower策略師帕皮奇認為，北京當局若要迅速採取強力行動甚至要「不惜代價」拯救房市，這可能需要吸收約1兆美元的民間不良不動產資產。

彭博曾報導，研究公司伯恩斯坦（Sanford C. Bernstein & Co）旗下Autonomous Research的資深分析師Charlene Chu估計，中國已有30家房地產公司違約，總負債額接近1兆美元。

2022年1月6日，恆大集團在中國海南省人工島嶼海花島上建造的39座高層住宅樓，...
2022年1月6日，恆大集團在中國海南省人工島嶼海花島上建造的39座高層住宅樓，當局已下令拆除。（路透）

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

恒大集團 破產 房地產

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