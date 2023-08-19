穩地方金融 人民銀行恢復省級分行制度 31分支機構掛牌

中國人民銀行31家省分行18日集體掛牌。(取材自觀察者網)

中國人民銀行18日在31個省、自治區、直轄市的分支機構舉行掛牌儀式，恢復省級分行制度，省內原先的城市中心支行更名為市分行。人行大區分行正式成為歷史，省分行制度再度回歸。

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中媒稱，這是中國金融監管機構改革迎來的最新進展，有加強中央金融管理部門地方派出機構與地方政府協調配合，共同維護地方金融穩定的政策意圖。

證券 時報報導，大區行制度起於1997年，當時的全國金融工作會議決議，撤銷原有的省分行，改為九個大區行。運行一段時間後發現，大區行需分管幾個省份，卻因跨省管理範圍太大，較難兼容不同地方的經濟差異，進而導致貨幣信貸政策無法精準有效地支持不同地區的差異化情況。

人民銀行原只有九個大區分行，分別是上海分行、天津分行、瀋陽分行、南京分行、濟南分行、武漢 分行、廣州分行、成都分行、西安分行；總行直屬營業管理部有兩個，分別位於北京 和重慶。在2017年起的全國金融工作會議上，九大區行職能定位和去留問題就一直被各方所關注。