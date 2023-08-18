訪白俄擴軍事合作 李尚福讚「真正鐵桿兄弟」

白俄羅斯總統盧卡申科（左）和中國國防部長李尚福（右）17日在明斯克舉行會談。 （美聯社）

中國國務委員、國防部 長李尚福16日抵達白俄羅斯 訪問，在明斯克會見白俄羅斯國防部長赫列寧。赫列寧表示，白俄羅斯和中國有能力及意願擴大雙邊軍事合作，李尚福則稱，中白關係已實現歷史性飛躍，又形容中白是真正的鐵桿兄弟。

俄新社報導，李尚福在機場受到熱烈歡迎，白俄羅斯國防部長赫列寧在機場迎接並同他親切握手。赫列寧說：「很高興歡迎您踏上白俄羅斯的土地。」這是過去5年來，中國和白俄羅斯兩國就軍事合作領域首次如此高級別訪問。

白俄羅斯媒體報導，赫列寧表示，白中兩國擁有共同利益。「這些利益涵蓋各州生活的主要領域；兩國經貿、科技等領域關係發展前景良好，我們有機會、也願意擴大軍事技術合作。相信你的訪問將有助於加強白俄羅斯武裝部隊和中國人民解放軍的夥伴關係、友誼和相互了解。」

李尚福說，「去年，我們的關係獲得新定位—全天候、全面戰略夥伴關係。說明我們已有真正的兄弟情誼」。李尚福補充表示，目前中國是白俄羅斯第二大雙邊貿易夥伴，去年雙邊貿易增長逾30%。

環球時報報導，李尚福對白俄羅斯的訪問，將加強和擴大中國與白俄羅斯之間軍事技術等合作，兩國該領域務實合作將取得更多成果。

塔斯社稱，中國是白俄羅斯外交政策的重要優先對象之一。今年2月底白俄羅斯總統盧卡申科訪華期間，兩國發表的聯合聲明顯示，雙方將進一步擴大兩軍各領域務實合作，包括互派高級別和專家代表團、舉行聯合軍事訓練等；在信息安全領域保持密切協作，偵破、防範、打擊網絡恐怖主義和其他網絡犯罪。

另據俄通社報導，白俄羅斯總統盧卡申科與李尚福會晤時表示，明斯克和北京 官方對世界秩序的願景完全一致。盧卡申科強調，「我們是多極世界的絕對支持者。我們是第二次世界大戰後建立的領土完整以及邊界和領土統一的絕對支持者。我們主張不干涉國家內政。」

被稱為「歐洲最後的獨裁者」的盧卡申科登上總統大位已近30年，3年前以80%的得票率第六度連任，然而那場選舉普遍被歐美視為舞弊，遭到西方制裁。