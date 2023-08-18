我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

訪白俄擴軍事合作 李尚福讚「真正鐵桿兄弟」

中國新聞組／北京18日電
白俄羅斯總統盧卡申科（左）和中國國防部長李尚福（右）17日在明斯克舉行會談。 （美聯社）
白俄羅斯總統盧卡申科（左）和中國國防部長李尚福（右）17日在明斯克舉行會談。 （美聯社）

中國國務委員、國防部長李尚福16日抵達白俄羅斯訪問，在明斯克會見白俄羅斯國防部長赫列寧。赫列寧表示，白俄羅斯和中國有能力及意願擴大雙邊軍事合作，李尚福則稱，中白關係已實現歷史性飛躍，又形容中白是真正的鐵桿兄弟。

俄新社報導，李尚福在機場受到熱烈歡迎，白俄羅斯國防部長赫列寧在機場迎接並同他親切握手。赫列寧說：「很高興歡迎您踏上白俄羅斯的土地。」這是過去5年來，中國和白俄羅斯兩國就軍事合作領域首次如此高級別訪問。

白俄羅斯媒體報導，赫列寧表示，白中兩國擁有共同利益。「這些利益涵蓋各州生活的主要領域；兩國經貿、科技等領域關係發展前景良好，我們有機會、也願意擴大軍事技術合作。相信你的訪問將有助於加強白俄羅斯武裝部隊和中國人民解放軍的夥伴關係、友誼和相互了解。」

李尚福說，「去年，我們的關係獲得新定位—全天候、全面戰略夥伴關係。說明我們已有真正的兄弟情誼」。李尚福補充表示，目前中國是白俄羅斯第二大雙邊貿易夥伴，去年雙邊貿易增長逾30%。

環球時報報導，李尚福對白俄羅斯的訪問，將加強和擴大中國與白俄羅斯之間軍事技術等合作，兩國該領域務實合作將取得更多成果。

塔斯社稱，中國是白俄羅斯外交政策的重要優先對象之一。今年2月底白俄羅斯總統盧卡申科訪華期間，兩國發表的聯合聲明顯示，雙方將進一步擴大兩軍各領域務實合作，包括互派高級別和專家代表團、舉行聯合軍事訓練等；在信息安全領域保持密切協作，偵破、防範、打擊網絡恐怖主義和其他網絡犯罪。

另據俄通社報導，白俄羅斯總統盧卡申科與李尚福會晤時表示，明斯克和北京官方對世界秩序的願景完全一致。盧卡申科強調，「我們是多極世界的絕對支持者。我們是第二次世界大戰後建立的領土完整以及邊界和領土統一的絕對支持者。我們主張不干涉國家內政。」

被稱為「歐洲最後的獨裁者」的盧卡申科登上總統大位已近30年，3年前以80%的得票率第六度連任，然而那場選舉普遍被歐美視為舞弊，遭到西方制裁。

白俄羅斯 國防部 北京

上一則

路透：中美貿戰下個目標 電動車鋰電池、輪胎

下一則

復甦無望、連環暴雷？金融時報：「全球投資人對中國經濟信心崩解」

延伸閱讀

盧卡申科會見李尚福：中白對世界秩序的願景完全吻合

盧卡申科會見李尚福：中白對世界秩序的願景完全吻合
中反制美日韓 左手「聯俄」右手「民間交流」

中反制美日韓 左手「聯俄」右手「民間交流」
李尚福莫安會致詞：妄圖「以台制華」必將以失敗告終

李尚福莫安會致詞：妄圖「以台制華」必將以失敗告終
中俄頻軍事交流 李尚福出席莫斯科國際安全會議 傳普亭10月訪華

中俄頻軍事交流 李尚福出席莫斯科國際安全會議 傳普亭10月訪華

熱門新聞

京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
網傳小華買車圖。（取材自股城網）

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

2023-08-12 09:30
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪