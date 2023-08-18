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路透：中美貿戰下個目標 電動車鋰電池、輪胎

中國新聞組／北京18日電
寧德時代日前發布神行超充電池，參觀者正在觀看。（新華社）
寧德時代日前發布神行超充電池，參觀者正在觀看。（新華社）

美國對中國的多領域制裁，或將擴大至電動車電池及汽車零件。路透報導，儘管中國否認強迫維吾爾人勞動，美國政府下一個新目標可能將對包括中國鋰電池、輪胎以及鋁板和鋼板等在內的重要汽車原材料和零部件禁止入境。另外，中國官媒昨強烈要求美國取消對中國的鋼鋁232關稅措施，並稱中國絕不可能拿著自己的國家利益，去交換華盛頓的「滿意」。

美國之音引述路透報導指出，美國海關和邊境保護局依據「防止強迫維吾爾人勞動法」（UFLPA）禁止任何與新疆強迫勞動相關的產品進入美國。目前遭美方禁止入境的產品主要集中在太陽能板、西紅柿和棉花製品。

據路透17日根據查閱到的政府文件及消息人士的話報導說，美國海關和邊境保護局試圖查驗和扣押的下一個目標將是包括鋰電池、輪胎以及鋁板和鋼板等在內的重要汽車原材料和零部件。

路透指出，這項新措施將給美國汽車廠商帶來令人頭疼的難題，因為它們需要提供確切的證據，以證明它們從中國進口的零部件的供應鏈與新疆的強迫勞動沒有關係。而據美國海關和邊境保護局今年4到6月扣留中國相關產品表格，裡面包含了電池、輪胎、鋁板和鋼板。一位海關和邊境保護局發言人稱，自今年2月以來，已有31批次的汽車和航天產品的輸入遭到扣押。

美國海關和邊境保護局上月在向國會提交的一份有關反強迫勞動法執行情況報告中，已將鋰電池、輪胎、「和其他汽車零部件」列為其正在關注的「潛在風險領域」。但中國政府否認美方的指控。目前美國政府管控的庫房中堆放了許多的中國太陽能板，這讓美國很多地區的太陽能項目陷入困境。

另外，針對世貿組織（WTO）報告稱中國對美鋼鋁232關稅措施的反制措施與其在WTO的義務不相符，中國官媒環球時報昨天發表題為「鋼鋁關稅，美國除了取消別無他選」社評指出，WTO發布報告後，華盛頓立即擺出一副小人得志的樣子。一些外媒宣稱此次WTO的裁決「有利於美國、不利於中國」其實是誤導。此次裁決更多是這個複雜「案中案」中的一個環節。

這個「案中案」說複雜也並不複雜，只要美國取消了那些非法加徵的關稅，病根不就被拔掉了嗎？但現在美國的態度是對糾正錯誤根源「拒不執行」，這是極度的蠻橫與霸道。中國有權決定是否對WTO提出上訴。歸根結底，本案癥結在美國的「單邊主義和保護主義行徑」。中國決不可能拿著自己的國家利益，去交換華盛頓的「滿意」。

北美洲企業爭相回收電動車電池，以削弱中國在這項領域的主導地位。（路透）
北美洲企業爭相回收電動車電池，以削弱中國在這項領域的主導地位。（路透）

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