中開放美日澳等78國出境團遊 為啥沒有加拿大？

中國宣布開放團客赴日本、南韓、美國、澳洲等國旅遊。消息一出，出境遊產品瞬間搜索增長超過20倍，而平台簽證諮詢量也跟漲288%。（取自澎湃新聞）

中國文化和旅遊部八月公布的第三批出境團隊遊國家名單多達78國，卻再次把加拿大 排除在外，引起加拿大關切。中國駐渥太華使館指出，猖獗的反亞裔 歧視言行在加明顯抬頭，中方希望中國公民能在安全友好的環境中旅行。歷經孟晚舟、驅逐外交官等事件後，觀察人士認為，旅遊名單反映出兩國的關係依舊冷若冰霜。

美國之音報導，第三批出境團隊遊名單有巴基斯坦和白俄羅斯等與中國關係較佳國家，但是也包括亞洲的日本、南韓、印度，歐洲的愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、捷克，北美洲的美國，大洋洲的澳洲等目前與中國關係不佳的國家。而且跟美中關係和日中關係相比，加拿大跟中國的競爭和衝突要少得多。

目前，中國旅行社及在線旅遊企業共計可開展中國公民赴138國的團隊遊業務。

中國駐加拿大大使館指出，加拿大國內對中國干涉加內政的惡意炒作甚囂塵上，針對亞裔的歧視言行顯著上升。中國政府高度重視維護海外中國公民安全和正當權益，希望他們在安全、友好的環境中旅行。

分析人士認為，中國將加拿大排除在第三批開放團隊遊國家名單之外，不過是「柿子撿軟的捏」，把旅遊當作經濟武器對加拿大進行報復，可是其結果恐怕會進一步傷了華人的心。

報導指出，加拿大麥克唐納·勞里埃研究所高級研究員納吉（Stephen Nagy）博士表示，懲罰加拿大且不把它納入團隊遊名單看來是北京 當局對渥太華驅逐中國外交官（趙巍）的回應，該外交官涉嫌參與收集有關國會議員莊文浩及其在香港的家人的信息，並對莊文浩和其家人進行恐嚇威脅。

納吉認為，中國試圖向渥太華發出信號：只要雙邊關係繼續螺旋式下降，北京會採用經濟脅迫策略例如阻止旅行團訪問加拿大，而這會給加拿大旅遊業造成重要經濟影響。