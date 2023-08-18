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李強召開國務院會議 國務委員秦剛仍缺席

中國新聞組／北京18日電
中國前外交部長秦剛依然行蹤不明。(路透)
中國前外交部長秦剛依然行蹤不明。(路透)

中國國務院總理李強16日主持召開國務院第二次全體會議，據央視新聞聯播顯示，保留國務委員頭銜的前外交部部長秦剛沒有出席會議。除了秦剛，身兼國防部部長的國務委員李尚福也缺席會議，但李尚福正在俄羅斯和白俄羅斯訪問。

中央社引述港媒報導，秦剛自6月25日最後一次出席公開活動後，就沒有再公開露臉，並於7月25日被免去外交部部長職位，但保留國務委員頭銜。

有關秦剛的「消失」及被免去外長職務的原因，海外媒體此前有諸多猜測，包括捲入「異性關係」及「洩密」，這也是流傳最廣的一種猜測。

另有分析指出，如果秦剛確實犯了上述錯誤，就不應該保留國務委員頭銜。

抱持這種說法的人並認為，北京中央委任中央政治局委員，中央外事工作委員會辦公室主任王毅重掌外交部部長工作，是過度性質，一旦秦剛健康好轉，就可以重新回到崗位。

不過，以上都是媒體及專家的猜測，事件的真相仍有待時間驗證。

上月11日，中國外交部發言人汪文斌在例行新聞發布會上曾說，秦剛因為「健康原因」，無法出席在印尼舉行的東協會議。其後，中國外交部再沒有說明秦剛「消失」的具體原因。

秦剛 白俄羅斯 國務院

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