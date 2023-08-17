美日韓恐成「小北約」？ 王毅拉攏南亞：歡迎續搭中國快車

第11屆中國·南亞東南亞藝術周在昆明開幕，展示雲南與南亞東南亞各國藝術。 (新華社)

美國、日本、南韓將舉行首次峰會，北京憂三方合作形成「亞洲小北約」威脅中國安全，更加強鞏固周邊國家關係。外交部長王毅 昨日在中國—南亞博覽會開幕致辭時表示，中方歡迎南亞國家繼續搭乘中國發展快車，分享中國發展紅利。王毅也分別會見的斯里蘭卡 總理古納瓦德納、越南 副總理陳流光。

值得注意的是，在美國總統拜登表明將訪問越南之際，越南副總理在與王毅會面時表明，中國對越南的重要性和特殊性無可比擬，是唯一兼具越南外交所有優先方向的國家，發展對華關係始終是越外交政策頭等優先。

在與古納瓦德納會見時，王毅似刻意反諷西方的「債務陷阱」說法，表明要助力斯里蘭卡擺脫「貧困陷阱」和「不發展陷阱」；他表示，中方堅定支持斯里蘭卡維護主權獨立和民族尊嚴，願同斯加強治國理政經驗交流和各領域合作。

為期5天的第七屆中國—南亞博覽會（簡稱「南博會」）在雲南昆明開幕，是新冠疫情爆發以來，首次全面恢復實體舉辦。報導稱，王毅對中國與南亞合作提出「四個深化」建議：深化戰略互信、深化互聯互通、深化經貿合作、深化人文交流。

王毅呼籲，雙方在國際和地區事務中相互支持，攜手倡導開放的區域主義，構建更加緊密的區域合作，共同維護發展中國家利益，共同捍衛國際公平正義。

王毅甫於日前出訪新加坡、馬來西亞與柬埔寨，與至少12名南亞政要會面；他向新加坡總理李顯龍提到，美國出於維持單極霸權需要，不願看到中國等新興國家發展振興，一方面縱容支持台獨勢力「倚美謀獨」，衝撞大陸的紅線底線；一方面撕去公平競爭偽裝，脅迫他國搞針對大陸的單邊保護主義。

「這些倒行逆施只會損害其自身信譽，向世人證明美國已成為當今世界最大的不穩定因素」，王毅說。

另據美國之音報導，美國總統拜登邀請日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅18日前往馬里蘭州的大衛營山莊會晤，這將是美日韓三國領袖舉行的首次峰會；北京對這次會議保持高度警惕，擔心他們將會打造一個「亞洲小北約」威脅中國安全。

據報導，日本和南韓都與美國簽訂共同防禦條約，華盛頓希望日韓能加強合作，更加有效應對中國實力的增強。路透引用一名美國官員的話說：「我們預計，（峰會）將會採取某些措施加強（三方）在安全方面的合作。」

中國外交部發言人汪文彬表示，中方反對有關國家拼湊各種「小圈子」，反對加劇對立、損害他國戰略安全的做法。