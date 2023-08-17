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「不符義務」 中徵美鋼鋁報復關稅 WTO裁決違規

中國新聞組／北京17日電
全球最大兩個經濟體美國及中國針鋒相對的貿易戰，產生諸多爭端，WTO裁定，中國對價值數十億美元的美國進口商品加徵關稅，以報復美國課徵鋼鐵及鋁關稅違反國際貿易規定。（美聯社）
全球最大兩個經濟體美國及中國針鋒相對的貿易戰，產生諸多爭端，WTO裁定，中國對價值數十億美元的美國進口商品加徵關稅，以報復美國課徵鋼鐵及鋁關稅違反國際貿易規定。（美聯社）

世界貿易組織（WTO）專家小組16日裁定，中國對價值數十億美元的美國進口商品加徵關稅，以報復美國課徵鋼鐵及鋁關稅，「與其在世貿組織的義務不相符」，違反國際貿易規定。美國貿易代表辦公室對世貿這一結論表示滿意，並說中國決定針對美國提申訴，同時單方面用關稅報復，「凸顯了它的虛偽」。中方則要求美方立即取消違反世貿規則的鋼鋁232措施。

全球最大兩個經濟體美國及中國針鋒相對的貿易戰，產生諸多爭端，世貿設立專家小組幫助解決其中一項爭端。

世貿專家小組裁定，中國加徵關稅的措施違反關稅暨貿易總協定（General Agreement on Tariffs and Trade,GATT）多項條款。美國政府對此裁定表示歡迎。

川普政府2018年3月對鋼鐵和鋁製品進口展開「232條款」調查，之後對鋼鐵和鋁製品分別徵收25%和10%的進口關稅；中國隨後對美國某些鋼鐵和鋁製品徵收所謂的「保障性」關稅，美國在世貿組織與中國磋商無果後，2018年10月針對中國提出申訴。

據報導，世界貿易組織一個專家組在報告中認可美國的說法，認定中國對美國的某些鋼鐵與鋁製品加徵的額外關稅與其世貿組織的義務不符。聲明中說，「中國在世貿組織起訴美國，同時單方面用關稅報復，這種處理爭端的決定凸顯它的虛偽。」

另據本報系聯合報報導，中國商務部16日公告，決定自20日起，對原產於美國、歐盟、英國和新加坡的進口鹵化丁基橡膠繼續實施反傾銷措施，稅率最高達75.5%，這是因為在反傾銷措施實施期滿後，中方將繼續進行複審調查。

在工業領域，一般將丁基橡膠溶於烷烴或環烷烴中發生鹵化反應，產生氯化丁基橡膠和溴化丁基橡膠，可廣泛用於運動器材、膠粘劑、面具和手套、藥品封口塞、輪胎，甚至口香糖等。

關稅 新加坡 商務部

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