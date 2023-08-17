特務治國？ 2016年敢死隊謀政變 國安部炒舊案惹議

中國國安部曾被稱為中國最神秘的政府部門。（取材國安部網站）

中國近期不斷加強國家安全和反間諜 的宣傳，國安部15日罕見主動披露一則7年前的舊案，破獲雲南退休 幹部聯絡境外敵對組織，招募所謂「敢死隊」的密謀暴力行動。觀察人士指出，為了轉移經濟困境，當局可能將國內問題歸結於外來陰謀。另有分析認為，當局將不斷的利用間諜及國家安全名義，走向特務治國、情治治國。

國安部微信公眾號指出，2016年發現雲南某學校退休幹部子肅，長期在網絡上發表反動言論，他主動聯絡「境外敵對組織」骨幹成員，策畫從境外購買武器，在中國境內招募所謂的「敢死隊」，密謀實施暴力行動，並將該行動命名為「中國班加西工程」，妄圖顛覆國家政權。

國安部指稱，在該案還處於犯罪策畫階段時，已一舉將所有涉案人員抓捕歸案。而此案的偵破，從一個側面反映了中國「政治安全面臨的敵情形勢」。

這篇文章宣稱，長期以來，各種敵對勢力一直企圖在中國製造「顏色革命」，妄圖顛覆中共 領導和中國社會主義制度，是中國「政治安全面臨的現實危險和長久危害」。

自由亞洲電台報導，國安部的文章發出後，立即引發關注。在海外X平台（原推特），有網友質疑，為什麼現在突然炒作2016年這起舊案？是否為了掩蓋什麼？也有網友讚佩這位退休幹部，稱他是現代的陳勝吳廣。

美國人權機構中國人權執行主任、天安門學運領袖周鋒鎖指出，這次中共突然熱炒子肅的事情，頗有些博眼球的意思。「這個事中共以前輕易是不太談的，因為武裝暴動本身是中共最害怕的話題。今天這種熱炒，當然一方面他可能就是為了轉移經濟這種困境，把國內問題，歸結於外來陰謀。」

中國近期持續強化反間諜及國安宣傳。8月1日，國安部號召全民舉報間諜，舉報有功者有賞；上海公安局10日以非法經營罪拘捕了上海最大的中美移民中介之一「外聯出國」的負責人；國安機關11日破獲一起美國中央情報局間諜案。

紐約律師高光俊認為，這個信號很明確，中國就是要特務治國、情治治國，讓反間諜成為「全民任務」。另外就是以間諜及國家安全為名義，打壓中國有反抗意識的異議人士。