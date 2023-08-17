彭博：外資下調中國GDP增長預測 今年恐保5難

內需消費不振是中國經濟當前主要問題之一，各地近來積極推動「夜間經濟」，希望能有助於推動經濟增長。圖為西安一處夜市。（新華社）

中國公布7月各項經濟數據持續疲弱後，摩根大通（小摩）和巴克萊等兩家外資券商皆下調今年中國經濟增長預測，小摩預期中國今年GDP增長率將由原估6.4%大降至4.8%，巴克萊則將中國今年GDP成長率預測下調0.4個百分點至4.5%。國際信評機構惠譽 （Fitch）則警告，若中國的非政府負債惡化，中國的「A+」債信評等可能不保。

來源：世界新聞網

彭博報導稱，本輪國際投行下調中國經濟預測值，反映若北京沒有確實的政策措施推出，中國今年恐難實現全年經濟增長5%左右的目標。

小摩報告將今年中國GDP增長率預測調低至4.8%，並指其房地產 市場前景惡化，尤其是土地購買量和新屋開工量大降，加大對經濟的拖累。今年5月，小摩曾預測中國經濟將增長6.4%，是給出最樂觀預估的機構之一，如今卻「變臉」大幅下調。

小摩經濟學家朱海斌等人預估，明年中國經濟增長率約4.2%。「若最終成真，將是自毛澤東時代以來中國首次連3年GDP增長率低於5%。」小摩還將今年全球新興市場高收益公司債違約率預估由6%調至9.7%，並預計中國房地產企業違約量將占今年全球新興市場的四成。

巴克萊認為，將今年中國GDP增長預測下調0.4個百分點至4.5%，並將第3、4季增速預測從先前的4.9%調至2.8%。報告稱，中國房市惡化速度快於預期，且消費、房地產、出口和信貸數據皆令人失望。

惠譽全球主權部門主管麥考馬克說，若中國擴張資產負債表支持經濟，惠譽可能再度考慮中國是否仍符合A+信評，因債務占國內生產毛額（GDP）比率略偏向「A」信評的上方。

他指出，惠譽並未預期中國會擴張資產負債表，最近的證據也顯示未必會如此發展，但企業、銀行業的債務增加，可能轉換成政府的實質負債。

另外，對於中國內需不振，有學者提出發錢促消費的建議。對此，由中央黨校主辦的「學習時報」發表專題文章，稱發錢促消費的觀點成本太大，在中國根本不可行。

文章指出，內需不足成為當前中國宏觀經濟運行的主要矛盾。在進一步提升擴大內需效果，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長時，需要釐清「發錢促消費」、「單純投資 或消費拉動」、「投資過多、消費過低」、「投資效率不高」、「基礎設施過剩浪費、空間有限」、「政府投資擠出私人投資」、「居民消費與公共消費割裂」、「沒有政策空間」等八個認知誤區，才能優化擴大內需的思路和措施。