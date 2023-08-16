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李顯龍接班人黃循財：美科技戰不太可能「壓倒中國」

中國新聞組／北京16日電
新加坡副總理兼財政部長黃循財14日參加紀念李光耀誕辰100周年的「重新創造命運」會議活動。（取材自觀察者網）
新加坡副總理兼財政部長黃循財14日參加紀念李光耀誕辰100周年的「重新創造命運」會議活動。（取材自觀察者網）

新加坡「二號人物」、總理李顯龍「接班人」新加坡第一副總理兼財政部長黃循財，14日在談及中美關係時指出，美國對中國尖端科技領域的打壓不太可能「壓倒中國」，黃循財還警告稱，美國與中國開展「極端競爭」，以及使用的經濟制裁措施，可能對全球經濟造成「災難性」影響。

北京日報旗下「長安街知事」引述聯合早報、南華早報等報導，黃循財在紀念李光耀誕辰100周年「重新創造命運」會議上被問及拜登政府對中國實施芯片禁令是否會拖慢中國發展，他認為，封禁任何芯片「都不會讓中國的現代化努力陷入停頓」。

黃循財指出，美國的對華政策即將成為「世界的大問題」。他警告稱，考慮到美國與中國的「極端競爭」，新加坡也感到擔憂，極端競爭將導致全球經濟走上一條「災難性的道路」。

黃循財說，「（禁令）會在一定程度上減緩中國獲得高端科技的速度，但不會壓倒中國。美國必須學會與中國共存。希望兩國能找到解決分歧、和平共處的方式。」

去年4月，黃循財在美國智庫彼得森國際經濟研究所的對話會上說，美國和中國將持續接觸並找出在共同關注的議題上合作的方法，這比試圖遏制中國的崛起要好。

今年6月，黃循財在與澳洲總理艾班尼斯會晤後表示，東盟成員國不想在中美間選邊站隊，「在該地區朝任何一個方向採取的任何舉動都不會有多少國家跟隨，因為東盟沒有人希望看到爆發『新冷戰』」。

新加坡 拜登 北京

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