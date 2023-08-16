中拉攏盟友增籌碼 防長李尚福演講：西方以台制華必敗

中國國防部長李尚福。（美聯社）

中國大陸國務委員兼國防部 長李尚福15日在莫斯科國際安全會議上談及台灣問題，稱台灣問題是中國內政，西方妄圖「以台制華」必將以失敗告終。俄羅斯外長拉夫洛夫也批評西方國家在台灣問題立場「極端虛偽」。分析指出，美日韓本周將舉行領導人峰會，尋求共同對抗中國，中國也在積極拉攏盟友，增加談判籌碼。

綜合媒體報導，第11屆莫斯科國際安全會議15日開幕，俄羅斯總統普亭、白俄羅斯 總統盧卡申科在開幕式發表視頻致辭。中國務委員兼國防部長李尚福也發表演講，李尚福稱台灣問題是中國內政，不容任何外來勢力干涉。中國統一是歷史大勢。在台灣問題上，妄圖「以台制華」必將以失敗告終。

李尚福稱中國與俄羅斯在軍事領域的合作不針對第三國，中國亦準備好加強軍控方面的國際合作。

俄羅斯外交部長拉夫洛夫則批評西方國家在台灣問題上的立場。他指出，西方國家公開宣稱致力於維護一個中國原則，同時又供應現代化軍事硬件以加強台灣軍事實力，這是又一個「極端虛偽」的例子，「他們毫無羞恥地誓言致力於一個中國的概念；但同時，又嚴格要求每個人都不應該違反現狀」。

拉夫洛夫稱，從西方國家的實際行動中可以看出，他們嘴裡的「現狀」意味著將台灣當作「一個獨立的國家」，意味著向台灣供應現代武器。「事實上，他們就是這麼對基輔政權的」。

政客新聞POLITICO指出，有航天背景的李尚福這次為期六天對俄羅斯和白俄羅斯的訪問，不僅是因為俄羅斯對烏克蘭的戰爭仍在繼續，還因為北京 希望與莫斯科一起推進在2030年代建造月球基地的計畫。

自西方國家與俄羅斯緊張關係加劇以來，中俄兩國頻繁互訪，李尚福4月出任中國防長後，在短短4個月內兩度出訪俄羅斯。