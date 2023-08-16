中拉攏盟友增籌碼 防長李尚福演講：西方以台制華必敗
中國大陸國務委員兼國防部長李尚福15日在莫斯科國際安全會議上談及台灣問題，稱台灣問題是中國內政，西方妄圖「以台制華」必將以失敗告終。俄羅斯外長拉夫洛夫也批評西方國家在台灣問題立場「極端虛偽」。分析指出，美日韓本周將舉行領導人峰會，尋求共同對抗中國，中國也在積極拉攏盟友，增加談判籌碼。
綜合媒體報導，第11屆莫斯科國際安全會議15日開幕，俄羅斯總統普亭、白俄羅斯總統盧卡申科在開幕式發表視頻致辭。中國務委員兼國防部長李尚福也發表演講，李尚福稱台灣問題是中國內政，不容任何外來勢力干涉。中國統一是歷史大勢。在台灣問題上，妄圖「以台制華」必將以失敗告終。
李尚福稱中國與俄羅斯在軍事領域的合作不針對第三國，中國亦準備好加強軍控方面的國際合作。
俄羅斯外交部長拉夫洛夫則批評西方國家在台灣問題上的立場。他指出，西方國家公開宣稱致力於維護一個中國原則，同時又供應現代化軍事硬件以加強台灣軍事實力，這是又一個「極端虛偽」的例子，「他們毫無羞恥地誓言致力於一個中國的概念；但同時，又嚴格要求每個人都不應該違反現狀」。
拉夫洛夫稱，從西方國家的實際行動中可以看出，他們嘴裡的「現狀」意味著將台灣當作「一個獨立的國家」，意味著向台灣供應現代武器。「事實上，他們就是這麼對基輔政權的」。
政客新聞POLITICO指出，有航天背景的李尚福這次為期六天對俄羅斯和白俄羅斯的訪問，不僅是因為俄羅斯對烏克蘭的戰爭仍在繼續，還因為北京希望與莫斯科一起推進在2030年代建造月球基地的計畫。
自西方國家與俄羅斯緊張關係加劇以來，中俄兩國頻繁互訪，李尚福4月出任中國防長後，在短短4個月內兩度出訪俄羅斯。
自由亞洲電台引述美國山姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中指出，本次訪問中俄不大可能在軍備援助議題上達成某種協議。鑑於中國近期經濟持續萎靡，中國也不太可能有額外精力和財力為俄羅斯提供援助。
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