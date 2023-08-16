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習「大國外交」恐創低點 今年迄今僅訪俄、待國外2天

中國新聞組／北京16日電
中國國家主席習近平3月在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普亭舉行會談。（新華社資料照片）
中國國家主席習近平3月在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普亭舉行會談。（新華社資料照片）

截至目前，中國國家主席習近平今年僅在3月出訪俄羅斯一次，全年只在國外度過兩天時間，有望創下自他提出「中國特色大國外交」以來，出訪國家最少、出訪時間最短的記錄。有評論指出，習近平今年最大的擔心就是經濟，形勢導致他不能花很多時間在國外。

美國之音引述彭博社統計報導，在習近平成為中國領導人後的2013年至2019年間，他平均每年出訪14次，數量超過時任美國領導人。但今年以來，他在北京會見法國、厄利垂亞、美國等36個國家的政要，但這比起他疫情前的同期平均每年48個還是少了很多。

2022年習近平參加了4個峰會，出訪了5個國家，歷時13天。今年即使他如期出席8月金磚國（BRICS）峰會、9月20國集團峰會和11月亞太經合組織（APEC）峰會，並對南非、印度和美國進行訪問，恐怕仍難以超過去年。獨立時評人虞平說，「國際大環境對他出訪也不利。他想去的是世界主要國家，但現在這個環境基本不存在了。」

2月中國偵察氣球入侵美國，美國國務卿布林肯暫停訪華，美中關係呈螺旋式下降；之後雖經拜登政府努力，布林肯和財長葉倫先後前往北京，雙邊關係有所緩和，但美國和盟國聯手在高科技領域對中國的限制，使北京處於極為孤立的狀態。

與此同時，中國經濟增長不斷下滑，房地產和地方政府債務爆雷事件頻傳，人員傷亡的火災、水災接連發生，政府則加大力度嚴控社會，民間對習近平的不滿日益高漲。

習近平 北京 布林肯

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