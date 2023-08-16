傳許家印「技術性離婚」 恆大公告未稱妻子丁玉梅配偶

許家印先前帶丁玉梅回河南老家過年，兩人已結髮多年，受到關注。（取材自微博）

中國恆大 集團身陷債務深淵之際，旗下恆大地產日前發布多筆報告，顯示其財務狀況已「資不抵債」。值得注意的是，綜合中媒報導，在一系列公告中，對於恆大創辦人許家印的配偶丁玉梅，稱呼不再像過去一樣為「配偶」，變成了「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，被認為有「技術性離婚」規避債務問題之嫌。

據鳳凰網財經報導，因港交所將配偶定義為上市公司主要董事、首席執行官或主要股東的聯繫人，須遵守一定的關連交易規定。因此，許家印和恆大集團此舉被質疑可能為「技術性離婚」，在此之下，丁玉梅可在財務上與許家印進行分割，規避債務等問題。

綜合中媒報導，有關「許家印離婚」的說法已在社交媒體流傳，但目前恆大方面上未對此作出回應。據該8月14日公布的公告，對於許先生、丁女士的內容中，丁女士（丁玉梅）被寫為「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，持有7.91億或佔比5.99%的恆大股份。

不過，和訊網引述法律人士表示，在中國大陸法律規定中，即便離婚，在婚內產生的共同債務依然需要共同償還，離婚無法達到將個人債務與夫妻共同債務相隔離的目的。

因此，這位法律人士分析稱，許家印與丁玉梅兩人之間可能已經達成了某項協議，在法律上進行分割，不再作為關聯方存在。但因為關聯人士的定義範圍比夫妻要大，所以並不能判定許家印與丁玉梅已經離婚。

公開資訊顯示，丁玉梅，女，1957年出生。1982年，在許家印大學畢業後分配到河南 舞陽鋼鐵廠工作時，兩人認識，第二年結婚，後一直支持許家印的工作。