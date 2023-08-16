美媒：失業率「東升西降」華人紛來美謀生

美中失業比率被指「東升西降」。圖為中國年輕人參加北京舉行的一個招聘會。（Getty Images）

過去，「東升西降」指的是中國崛起，但北京和華盛頓最新經濟數據成為另一種「東升西降」。中國最新失業率5.3%，16至24歲青年失業率21.3%創歷史新高，而美國平均失業率降至3.5％，反而吸引更多中國人通過各種渠道來美謀生。大量華人 在就業 市場上面臨著巨大的機遇與不小的挑戰。

美國之音報導，在洛杉磯 華人聚居的蒙特利公園市誠信職業介紹所老闆陳米米（Mimi Chen）表示，她從事職業介紹工作已有14年。她強調，美國就業市場環境並未改變，就業者的心態需要改變。

「我現在接觸到的新進來的大陸人很多好高騖遠，又想掙大錢，又不想幹活，不懂英文、沒有學歷，什麼都不是，這些人在中國都混不下去，是混混，想來這兒一口吃個胖子或一勞永逸，但美國並不是遍地黃金，美國不能養活你，你想賺錢就要吃苦耐勞，如果抱怨這裡掙不到錢，你可以回家。」陳米米說。

在洛杉磯華人社區，于海倫（Helen Yu）是一位為華人提供住宿和職業介紹服務的老闆。她表示，進入2023年後，來美國的人數和速度明顯增加，專門為華人服務的職業介紹所生意大受歡迎。「我接觸的人裡80%的人都說不可能回去，只有20%的人抱怨說這邊不好找工作，要回去（中國），但迄今為止，我沒有看到一個人離開美國，除了被遣返的」。

報導引述了來美中國人實際工作經驗分享，26歲的周彤來自河北省邯鄲市，在中國時是一名小學四年級的語文老師。半年前，她的父母幫她申請來到美國，如今在加州橙縣一家華人按摩店工作。

周彤認為，美國是一個沒有濾鏡的國家，環境較好，她喜歡這裡的生活方式。雖然周彤的男朋友不希望她工作，但她堅持認為兩人共同工作效率更高，能夠更快地積攢財富。她們的未來計畫包括購車、購房，還有將男朋友的父母接到美國。

呂宜軒原籍山東省青島市，在2011年36歲時獨自一人來到美國。當初，她認為在美國找工作很容易，無論是否懂英語，都能找到適合自己的職位。

初來乍到時，由於沒有社會安全號碼，呂宜軒只能從事給現金的工作。在一個華人家庭照顧一個四個半月大的小女孩，在美國當月嫂薪水很高。後來掌握英語之後，她在華人區的一家律師事務所做助理。

「周圍和我一樣的媽媽很多，有些媽媽帶著孩子都能找到工作維持生計，中國國內工作環境很卷，因為認識到自己在國內的生存狀況，我知道我不可能回去，在這裡適應新環境並不困難。」呂宜軒說。