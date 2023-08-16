安啦? 中國CPI年增率轉為負值 統計局：不會出現通縮

中國國家統計局發言人付凌暉表示，當前中國經濟不存在通縮，下階段也不會出現通縮。（取材自中國國新網）

中國7月消費者物價指數（CPI）年增率轉為負值，引發外界對於中國陷入通貨緊縮的疑慮。對此，中國國家統計局統計司長付凌暉重申，當前中國經濟不存在通縮，下階段也不會出現通縮。

付凌暉強調，中國7月CPI年增率轉負，很大可能性是「短期現象」，而生產者物價指數（PPI）降幅則可望進一步收窄。

從數據來看，中國確實出現通縮跡象，外界甚至擔憂，中國很可能會步上日本 「失落30年」的後塵。為了澄清外界疑慮，付凌暉在15日的統計局記者會中，花了一些時間進行說明。

他表示，7月CPI按年轉降，但從月增率來看是由降轉漲，為今年連續五個月按月下降後的首次上漲。當月CPI按月漲0.2%，主要是由於暑期出行服務價格上漲帶動。從扣除能源的工業消費品價格來看，當月按年下降0.3%，降幅比上月收窄；扣除食品能源以外，核心CPI情況來看，當月按年上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.4個百分點。

付凌暉說，這表明市場供求關係出現一定的積極變化，從這些情況來判斷，當月CPI年增率下降很大可能性是短期現象。

至於PPI數據，付凌暉說，PPI按年降幅收窄是今年以來首次。主因在於國際市場原油、有色等價格上行，中國內部相關行業價格降幅收窄；加上中國國內部分工業行業供求關係有所改善，價格降幅也收窄。

此外，與去年同期基數低也有關。儘管外部因素存在不確定，但隨著中國經濟穩步恢復，產業結構調整持續優化，工業領域供求關係有望逐步改善，加之上年基數逐步走低，降幅有望收窄。