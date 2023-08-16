沒勁? 中國拉動經濟「三駕馬車」數據續下滑

7月全國規模以上工業增加值按年升3.7%，遜於市場預期的4.3%。圖為武漢路特斯全球智能工廠流水生產線。」(新華社)

中國經濟數據不樂觀，有拉動經濟「三駕馬車」之稱的零售、工業增加值、固定資產投資 數據全部遜於市場預期，其中又以社會消費品零售總額增長落差最大。專家認為，現在最緊迫的目標是要刺激居民消費。

中國國家統計局發布數據顯示，7月社會消費品零售總額人民幣3兆6761億元(約5049億美元)，按年增長2.5%，遜於預期的4%。今年前7月社會消費品零售總額按年增長7.3%，低於預期的7.6%，上月為8.2%。

7月全國規模以上工業增加值按年升3.7%，遜於市場預期的4.3%。今年前7個月規模以上工業增加值按年增長3.8%，符合市場預期3.8%。

投資方面，今年前七個月，中國全國固定資產投資年增3.4%，低於市場預期增長3.7%。分類別來看，基礎設施投資年增6.8%，製造業投資年增5.7%，房地產 開發投資則衰退8.5%。

在房地產數據上，今年前七個月，房屋新開工面積下降24.5%。其中，住宅新開工面積下降25%。房屋竣工面積則增長20.5%；商品房銷售面積年減6.5%，其中住宅銷售面積下降4.3%。商品房銷售額下降1.5%，其中住宅銷售額增長0.7%。

截至7月底，中國商品房待售面積年增17.9%。其中，住宅待售面積增長19.5%。顯示房市在開工面積減少、房屋銷售仍然不佳。

對於7月數據，中國國家統計局發言人付凌暉表示，7月部分主要指標增速有所放緩是月度之間的正常波動。他指出，世界政治經濟形勢錯綜複雜，中國國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍待加強。

對於經濟「三駕馬車」數據都不好，人民銀行貨幣政策委員會委員蔡昉表示，現在最緊迫的目標是刺激居民消費，因此需要動用所有合理、合法、合規也符合經濟規律的渠道，「把錢發到居民的腰包裡」。

根據香港 經濟日報報導，蔡昉撰文稱，在經濟發展和人口發展新常態下，宏觀經濟政策應該有新對象、新手段和新目標。其核心是刺激的對象要從投資轉向消費，這樣可以更加直接對應現實經濟中的堵點和短板。同時，對於居民的消費進行刺激，可以產生更大的乘數效應。

蔡昉還提到，以農民工落戶為核心的戶籍制度改革通常被認為是一項長期的改革任務，如果及時推出政策，完全可以產生真金白銀和立竿見影的刺激效果。