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領先歐美 中企吃下31%非洲基建市場

中國新聞組／北京15日電
中國技師與肯亞當地員工進行機車檢查。(新華社)
中國技師與肯亞當地員工進行機車檢查。(新華社)

中國媒體觀察者網報導，香港「南華早報」近日刊文指出，隨著中國提出「一帶一路」倡議並鼓勵中企走出海外尋找市場和原材料，中國與歐美在非洲基建市場的份額逐漸對調，中企日益成為非洲基建的「主力軍」。

據報導，該文援引韓禮士基金會近日一份報告稱，在2013年，由西方公司推進的非洲基建項目占37%，中國企業僅12%。而到了2022年，價值5000萬美元以上的非洲基建項目合同中，有31%由中國公司獲得，西方企業僅占12%。

該項報告的作者、世貿組織前官員基思·羅克韋爾表示，在「一帶一路」倡議帶動下，中國建設了一系列非洲大型基礎設施項目，如蒙內鐵路、亞吉鐵路、吉布提多哈雷多功能港口等。

報導稱，羅克韋爾指出，中國也是非洲的最大貿易夥伴，2021年的總貿易額達2500億美元，而美非貿易額僅為620億美元。報告稱，過去兩年裡，中國在撒哈拉以南非洲的基礎設施項目總投資達1550億美元。儘管「中方在與非洲打交道時遇到過阻力」，羅克韋爾仍強調，中非關係「廣泛且深入」，並可能在未來多年內保持強勁勢頭。

報導說，南華早報在文中提到，歐盟和美國正努力在非洲追趕中國。去年6月，美國總統拜登正式宣布一項七國集團（G7）基建計劃，目標是在5年內籌集6000億美元，為發展中國家所需的基礎設施提供資金。歐盟也於2021年12月提出總金額達數千億歐元的「全球門戶」倡議，以協助發展中國家興建基礎設施。

儘管歐美在推出計劃之時，都避免直接提及中國，分析人士仍普遍認為，西方的相關舉措旨在抗衡中國的「一帶一路」戰略。

據報導，撒哈拉以南非洲地緣經濟分析師阿利·薩楚說，中國在非洲擁有「無可爭議的領先地位」，經過20多年的接觸，已經在當地擁有大量「資產」。

一帶一路 歐盟 南非

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