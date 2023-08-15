我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

斷流？外資Q2對華投資大降9成 創25年來新低

中國新聞組／北京15日電
中美對立情勢加劇，外資對中國的投資正在大幅減少。圖為中國國家外匯管理局。(視頻截圖)
中美對立情勢加劇，外資對中國的投資正在大幅減少。圖為中國國家外匯管理局。(視頻截圖)

外資對中國的投資正在大幅減少，日媒報導，中國國家外匯管理局統計顯示，外國企業4-6月在中國投向建設工廠等方面的對內直接投資為49億美元。與去年同期相比的降幅達87%，創新高，也創出有可比數據的1998年以來最低值。稱如果外資流失導致的經濟脫鉤加劇，不僅對中國，對世界經濟也可能投下陰影。

日經中文網報導，外國企業對中國的直接投資在2022年4-6月以後維持超過5成的大幅下降。2022年由於上海實施嚴格封城防疫措施，外資對前景感到擔憂。

儘管中國2023年1月放寬防疫措施，經濟活動恢復正常，但海外直接投資持續減少。中國商務部的數據顯示，外國企業在2023年1-6月包括再投資的實際投入的資金(人民幣計算)比去年同期少2.7%。

報導指出，中美對立的緊張情勢也對外企的投資計畫造成影響。2022年秋，中國美國商會向約320家會員企業詢問在中國市場的業務風險，有66%企業提及「美中關係緊張」。

美國正在推進與友好國家構建供應鏈的「友岸外包（friend-shoring）」，將在半導體和人工智能(AI)領域加強對華投資限制。合資企業的新投資也屬於限制對象，投資可能會進一步減少。

與此同時，對中國政策的懷疑也影響了外企對中國的投資。

而在中國國內，一直帶動經濟增長的房地產市場進入結構性調整局面，住宅等民間資本形成難以實現增長；勞動力人口減少也拖累經濟增長。

據報導，中國將在半導體產業等方面加快構建自己的供應鏈，但需要的設備和零部件的海外採購正在停滯。如果技術創新和生產率提高的速度放緩，中國經濟的停滯有可能比預想的更加持久。世界第二大經濟體的增長放緩也將成為全球經濟的負擔。

投資 供應鏈 防疫

上一則

大媽不尷尬？當街在樣品馬桶如廁 店家：只好自認倒楣扔了

下一則

3市齊挫、爆雷連連、調控政策取向 中國經濟陷「3個看不懂」

延伸閱讀

防疫措施全球最嚴 紐西蘭實施3年後全數取消

防疫措施全球最嚴 紐西蘭實施3年後全數取消
張効維矯正牙醫診所 實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康

張効維矯正牙醫診所 實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康
調查：無上限帶薪休假有利股價 但先期待每周工作四天

調查：無上限帶薪休假有利股價 但先期待每周工作四天
Airbnb上季訂單 增幅防疫來最低

Airbnb上季訂單 增幅防疫來最低

熱門新聞

京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
上海移民公司外聯出國董事長驚傳遭逮捕。(取自外聯出國官網)

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

2023-08-10 10:09
網傳小華買車圖。（取材自股城網）

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

2023-08-12 09:30

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現