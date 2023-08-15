斷流？外資Q2對華投資大降9成 創25年來新低

中美對立情勢加劇，外資對中國的投資正在大幅減少。圖為中國國家外匯管理局。(視頻截圖)

外資對中國的投資 正在大幅減少，日媒報導，中國國家外匯管理局統計顯示，外國企業4-6月在中國投向建設工廠等方面的對內直接投資為49億美元。與去年同期相比的降幅達87%，創新高，也創出有可比數據的1998年以來最低值。稱如果外資流失導致的經濟脫鉤加劇，不僅對中國，對世界經濟也可能投下陰影。

日經中文網報導，外國企業對中國的直接投資在2022年4-6月以後維持超過5成的大幅下降。2022年由於上海實施嚴格封城防疫 措施，外資對前景感到擔憂。

儘管中國2023年1月放寬防疫措施，經濟活動恢復正常，但海外直接投資持續減少。中國商務部的數據顯示，外國企業在2023年1-6月包括再投資的實際投入的資金(人民幣計算)比去年同期少2.7%。

報導指出，中美對立的緊張情勢也對外企的投資計畫造成影響。2022年秋，中國美國商會向約320家會員企業詢問在中國市場的業務風險，有66%企業提及「美中關係緊張」。

美國正在推進與友好國家構建供應鏈 的「友岸外包（friend-shoring）」，將在半導體和人工智能(AI)領域加強對華投資限制。合資企業的新投資也屬於限制對象，投資可能會進一步減少。

與此同時，對中國政策的懷疑也影響了外企對中國的投資。

而在中國國內，一直帶動經濟增長的房地產市場進入結構性調整局面，住宅等民間資本形成難以實現增長；勞動力人口減少也拖累經濟增長。

據報導，中國將在半導體產業等方面加快構建自己的供應鏈，但需要的設備和零部件的海外採購正在停滯。如果技術創新和生產率提高的速度放緩，中國經濟的停滯有可能比預想的更加持久。世界第二大經濟體的增長放緩也將成為全球經濟的負擔。