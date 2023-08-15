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3市齊挫、爆雷連連、調控政策取向 中國經濟陷「3個看不懂」

香港特派員 李春
愈來愈多跡象表明，隨著經濟疲軟，通縮壓力正在打擊中國企業。圖為北京一名男子在購物中心滑手機。(Getty Images)
愈來愈多跡象表明，隨著經濟疲軟，通縮壓力正在打擊中國企業。圖為北京一名男子在購物中心滑手機。(Getty Images)

中國經濟有人說現在有三個看不懂，一是三市齊挫，原因何在看不懂；二是爆雷連連，官方不慍不火不出手，令人看不懂；三是調控政策取向爭議激烈，當局卻不作表態，外界著實看不懂。

所謂三市齊挫，說的是股市、樓市和人民幣匯市三個主要市場，都在下挫中，但與過去不同的，一是過去遇到經濟出現問題，會在數據上做點文章，今次各部門公布7月數據，大出市場意外，不論是海關總署的進出口數據，還是中國人民銀行的金融數據，不只是大大不如市場預期，還都有陡變的走向，比如出口數據由單位數跌幅竟然擴至雙位數等，這陡變令很多人看不懂。

就算數據是如實公開，過去這種時段當局一定會發動和組織宣傳戰，官媒會以「主旋律」占領輿論高地，今次連大部分官媒不聲不響，個別媒體解釋一下數據，也是點到即止，不再耐心說服，熱情鼓舞。

如果說經濟數據看不懂還是小事，最近大地產商、大金融集團的爆雷就不算是小事了，以信託業來說，今次至少有十家公司捲入，可以說是雷聲陣陣，但官方默不作聲令人看不懂，就算隨之而起的救市爭議，暫時也是不聞不問。

比如對碧桂園的爆雷，網紅經濟學者任澤平提出政府應出手相救，還將之提高到了穩定地產市場、穩定宏觀經濟及愛國主義的高度。大批不同界別人士，對救市論全力炮轟，對任澤平等人炮轟，代表性言論是指彭博都提醒別讓碧桂園楊家跑了，說楊家那麼多錢，轉走不自救，楊惠妍已經是塞普勒斯國籍，他爹移民紐西蘭。怎麼要求把大家的錢給他們說成愛國呢？

再說重大宏觀政策取向，有經濟界指這屆國務院只在老政策上做文章，比如盤活民營經濟、穩住外資等，真正重大宏觀政策沒有態度。目前重大宏觀政策最大的爭議，是一派人認定只有擴內需一條路可走，而擴內需又只能是推財政刺激政策。

但另一派言論尖銳，代表人物是前人民大學副校長吳曉球說，別再刺激內需了，收入都沒有，上半年居民可支配收入已經下滑到GDP的38%，消費從來都不是刺激出來的，前提是有收入，巧婦難為無米之炊，這是亙古不變的道理。

對這些看不懂，也有不同的解釋，比如當局對爆雷事件的態度，一種解讀說當局是在做壓力測試，就是想要出清某些東西，告訴某些人，中央會為產業兜底但絕不會為金融兜底。該破產就破產，不要想著中央來收拾爛攤子，沒有所謂的大而不能倒，都能倒。

對宏觀政策也有種解讀是「三路皆堵」說，意思是說中國改革開放以來，逐漸形成三個經濟推進器，一個是外貿進出口，一個是固定資產投資，一個是房地產，過去30多年中國經濟每有危機，就靠其中一個推進器躲過危機、走出低谷。

現在大勢已變，比如外貿進出口，先是貿易戰，接著是產業鏈轉移，現在是科技脫鉤，令其開始堵塞。再如房地產，原來可以靠放開政策加貨幣放水，企業居民一起加槓桿，現在房地產放水無用、政策無用，正在硬著陸中。

有經濟學者提出一種警示，說中國經濟現在要防「杭廷頓之痛」，大意是以杭廷頓當年之論，在社會最不穩定、最可能發生風險之際，正是在有激進變革之時，這時決策層要倍加小心，謹慎對待可能因變革出現的經濟失速和由此產生的次生風險。

房地產 破產 碧桂園

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