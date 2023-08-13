德5G擬排除中企 中駐德大使：以其人之道還治其人之身

中國駐德國大使吳懇大使接受該報發行人邁爾專訪。（取材自觀察者網）

外傳德國 政府今年可能以潛在安全風險為由逐步排除華為 等中企參與其5G網路建設。中國駐德國大使吳懇12日接受德媒專訪回應稱，這是典型的過河拆橋。如果德方做出此決定，又拿不出所謂「安全威脅」實質證據，中方絕不會袖手旁觀，將「以其人之道還治其人之身」。他並批德國有關中國間諜 風險言論是近乎癲狂又嚴重的「恐華症」，「需要好好治一治了」。

吳懇斥學者間諜論是「恐華症」

據觀察者網昨刊出吳懇接受柏林報專訪內容。針對德聯邦教研部部長施塔克-瓦青格日前稱需警惕在德中國留學人員學術間諜風險，以及德聯邦憲法保衛局近期將中國有關機構列為情報部門的安全提示等情況，吳懇表示，「這些言論和做法歇斯底里、近乎癲狂，是嚴重的『恐華症』，需要好好治一治了。」

吳懇表示，將中國留學生視為威脅，完全不符合事實。奉勸德方一些人和機構管好自己應該管的事情，讓學生們安心讀書。德個別政客也需要改變其對華認知；中國發展不應該成為對華恐懼的理由，正如德國諺語所說：「恐懼不是好參謀」。

對於德國商報報導指德政府可能在年內以潛在安全風險為由在德5G網路建設中逐步排除華為、中興等中企，吳懇表示，德方希提高自身電信網路安全的關切可以理解，但不應以此為藉口將中德正常經貿合作泛政治化。華為、中興長期在德依法合規經營。且德方多次表示華為、中興等技術符合德國安全標準。

他指出，中國企業為德國數字化進程作出積極貢獻，現在做大做強了，卻被一些人視作眼中釘、肉中刺，這是典型的過河拆橋。如果德方最終作出5G建設排除華為等中企的相關決定，又拿不出實質證據證明所謂「安全威脅」，中方絕不會袖手旁觀，將採取必要措施堅定捍衛中國企業的正當合法權益。

「德國人也常說，『以其人之道還治其人之身』。當然，中方也將繼續同德方就此進行充分溝通，共同尋求解決方案，希望有關問題最終能得到合理解決。」他並表示，德國將中國定義為風險根本站不住腳。