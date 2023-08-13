又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

在中國文旅部日前宣布第三批恢復出境團隊旅遊的國家和地區後，赴日旅遊詢問度大增，美國交通部也批准中美航班翻倍增加，但與此同時，今年以來外國遊客到中國旅遊意願低迷的情況，也持續受到關注，多方分析稱，這與簽證 麻煩、網路管制、地緣政治緊張加劇、景點門票貴等因素有關。

簽證申請繁瑣、審核嚴格

以日本 為例，除了有些人身安危的心理壓力，中國政府至今也尚未恢復給日本人的15天短期免簽，造成這半年到中國旅遊的日本人寥寥無幾。

據「日本鑽石周刊」，不少在中國或要赴中談生意的日本人，都反映申請簽證的手續繁雜，要填的資訊多如牛毛，除了自己，邀請他赴中的單位或關係人都要有詳細資料。

一位受訪日本人妻子原是中國籍，後取得日本國籍，最近因其母感染新冠肺炎命懸一線，申請赴中簽證時，被要求提出除籍前的舊護照以及戶籍謄本，那幾乎是不可能的任務，但面對種種困難，中國旅行社回應稱，「請忘記過去旅行的常識」；另一長居上海的日本人表示，中國對核發簽證愈來愈嚴格，比如要證明公司真正存在，須繳交照片、銀行戶頭、繳稅證明、發薪紀錄等。

西方抗中情緒蔓延民間

因此，除了日前華爾街日報報導引述公開資訊報導，今年首季，中國旅行社接待的入境旅客人次僅5.2萬，比2019年同期暴跌99%，形容這是中國與西方漸行漸遠的又一跡象外，新加坡 聯合早報10日也刊出評論文章「杜能建：中國入境遊客大跌背後的思考」。

該文章稱，按上海旅遊局官網，從上海口岸和其他口岸入境上海的境外旅遊人數，今年6月比2019年疫情前降了57%，其中外籍旅客入境降幅達63%。

這位在上海工作的新加坡人，實地觀察後撰寫分析文章稱，原因來自因簽證麻煩、網路管制、地緣政治緊張加劇等因素。他還說，過去幾年中國和西方主要國家的對抗情緒蔓延到民間，加上中國官員頻爆醜聞損及中國國際形象，以致遊客卻步。

網路管制、手機支付 讓外國客困擾

文章舉例，湖南張家界國家森林公園截至今年5月中，海外遊客僅2萬5600人次，反觀2019年前5個月達50萬人次；同時，新加坡入境旅客數已恢復至疫情前的90%。另一方面，中國的網路防火牆，堵住海外遊客即時發出的照片和影音，也堵住中國旅遊市場最好的宣傳管道，便利的智慧型手機應用如支付等，對海外遊客來說可能舉步維艱。

再者是景點的門票貴得離譜，新加坡的觀光景點聖淘沙島無需門票，中國的普陀島平日要價160元（人民幣，下同，約22美元），假日200元。又如四川九寨溝門票每人220元，觀光車還得付90元，而美國的黃石國家公園門票每輛進入的私家車收25美元，而且七天內可以隨意進出，也不限乘坐人數。