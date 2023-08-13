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中菲仁愛礁爭議 王毅：美國煽動、唯恐南海不亂

記者陳宥菘／綜合報導
馬來西亞總理安瓦爾（左）11日在檳城會見甫抵當地訪問的中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社）
馬來西亞總理安瓦爾（左）11日在檳城會見甫抵當地訪問的中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社）

近期中國與菲律賓為仁愛礁主權交鋒升級，南海局勢緊張。對此，中國外交部長王毅指控稱，美國等一些勢力唯恐南海不亂，最近又藉仁愛礁爭議煽風點火，在中菲之間挑動是非。王毅強調，中方願同東協各國一道，加快推進「南海行為準則」的磋商，「我們相信，中國和東協國家完全有能力、有智慧維護好南海的和平穩定，建設好我們的共同家園」。

王毅近日赴新加坡、馬來西亞等東南亞國家訪問，中國外交部網站12日發布消息，將王毅與星馬等國政要就當前南海局勢交換看法，闡明中方的立場。

王毅說，多年來，在中國和東協共同努力下，南海局勢實現總體穩定，美國等一些勢力唯恐南海不亂，不斷在這一海域興風作浪，最近又藉仁愛礁爭議煽風點火，在中菲之間挑動是非，慫恿對抗，破壞南海和平安寧，以服務美自身地緣政治戰略。

王毅並向南海周邊國家喊話稱，中方希望地區國家對幕後黑手保持必要警惕，把維護南海和平穩定的主導權掌握在自己手中。

針對中菲仁愛礁爭議，王毅表示，中方已多次提出願同菲律賓通過雙邊對話妥處存在的分歧，「希望菲方恪守以往達成的共識，珍惜雙邊關係改善積累的互信，盡快同中方相向而行，尋求管控海上局勢的有效途徑」。

日前，中國海警以水砲阻擋一艘準備前往南海仁愛礁的菲律賓運補船，引起國際關切，中國方面回應是菲律賓以「坐灘」軍艦非法侵占仁愛礁24年。美國方面則警告稱，若菲國的艦艇和軍隊在南海地區受到武裝襲擊，美國有義務保衛其盟友。

王毅 新加坡 東南亞

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