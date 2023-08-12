中駐英使館停建 恐外交緊張加深

中國將暫停在英國首都倫敦興建新大使館的計畫。（取材自中國駐英使館官網）

知情人士透露，中國將暫停在英國首都倫敦興建新大使館 的計畫。在中英欲重修雙方受損關係之際，這個決定可能增加兩國外交緊張。

路透報導，中國原想在倫敦塔附近興建一棟新的使館建築，但當地議會在居民反對下阻擋這項計畫。消息人士表示，北京 當局將錯過申訴最後期限。

消息人士透露，中國若重新提出計畫申請，將尋求英國政府承諾出面擺平爭議。

英國官員先前曾表達關切，認為除非讓中國駐英使館遷址，否則倫敦當局計畫重新興建駐北京使館一事恐在針鋒相對的回應受到影響。

中國外交部透過聲明呼籲英國政府善盡自身「國際義務」，協助中國外交部興建新使館，還說中國想在「互惠互利基礎上」找出解決方案。

英國政府發言人表示，英方的相關制度公開且透明，「計畫相關事務通常由當地議會決定，申請者如果有意，可以選擇對裁決提出申訴」。

中國2018年宣布興建新駐英使館計畫，以約2.5億英鎊(約3億美元)買下英國皇家 鑄幣廠（Royal Mint）舊址。

中國希望建造一座占地約6.5萬平方公尺的大使館，將成為中國在歐洲最大的使館，也幾乎是中國駐美大使館的2倍大。

但接受中方提案的轄區倫敦塔自治市規劃官員並非民選，當地民選議員去年底以安全因素和對當地居民的影響為由，否決這項提案。

當事官員先前告訴路透，中方已對英國政府未能在官員層級會議中協助取得規畫許可表達不滿。

英國以國安考量為由限制中國投資，並對北京當局在軍事和經濟方面日益強勢表達不安後，雙邊關係近來跌至數十年來最低點。