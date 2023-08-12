王毅晤李顯龍 批美衝撞中國紅線

8月11日，新加坡總理李顯龍（右）會見到訪的中國外交部長王毅。(新華社)

王毅 於10日至13日訪問新加坡 、馬來西亞和柬埔寨三國。他11日見了新加坡總理李顯龍與新加坡第一副總理黃循財。王毅表示，中方將同東盟(東協)國家一道，推動中國東盟全面戰略夥伴關係持續穩定向前發展。王毅也不忘批評美國是單極霸權，已成為世界最大的不穩定因素

與新加坡總理李顯龍會面時，王毅表示，中新關係今年3月提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，為雙方高水平互利合作開闢了新前景，相信中新關係將在兩國領導人戰略引領下，繼續走在中國同周邊國家關係的前列。

王毅提到，今年是新加坡前總理李光耀誕辰一百周年，新加坡運用東方價值觀推進現代化進程，走出了一條獨具特色的成功發展之路，中方支持新方秉持人民意願，繼續發展繁榮。

王毅還說，「美國一方面縱容支持台獨勢力倚美謀獨，衝撞中國的紅線底線；一方面撕去公平競爭偽裝，脅迫他國搞針對中國的單邊保護主義。這些倒行逆施只會損害其自身信譽，向世人證明美國已成為當今世界最大的不穩定因素」。

據中國外交部通稿，李顯龍表示，新方高度評價中國推進現代化進程的決心和努力，將共同推動新中合作不斷前行，開闢兩國關係新的未來，「當今世界並不太平，期待大國發揮引領作用，尋求互利共贏」。他還說，新方支持東協與中國深化合作，共同維護地區和平穩定發展。

與黃循財會面時，王毅指出，中方將同東盟國家一道，攜手構建中國東盟「五大家園」，推動中國東盟全面戰略夥伴關係持續穩定向前發展，期待新加坡繼續為構建中國東盟命運共同體發揮積極作用。

中國外長王毅近日展開回鍋外長後的首次出訪行程，11日王毅（左）與新加坡第一副總理黃循財（右）會面。（取自中國外交部網站）

黃循財表示，當前新中關係發展勢頭強勁，共建「一帶一路 」成果豐碩。新方將積極參與中國現代化進程，「期待赴華共同主持新中雙邊合作機制會議」。新方反對叢林法則、強權政治，將共同維護地區和平穩定，維護世貿組織規則，維護公平、開放、包容的合作框架。

黃循財亦表態，新方讚賞中方為地區可持續發展和穩定發揮的重要作用，歡迎並支持中方加入「數字經濟夥伴關係協定」和「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）」。