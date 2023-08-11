中斥美投資禁令搞「脫鉤斷鏈」中企急砸50億美元囤晶片

輝達AI晶片供不應求，百度、字節跳動及阿里巴巴等三大中國網路巨擘更傳出合計豪砸50億美元搶購降規版AI晶片「A800」。（路透）

美國總統拜登 9日簽署行政命令，禁止美國投資中國的量子運算、半導體和部分人工智慧（AI）領域。中國對此表達強烈不滿，斥這是美國藉脫鉤斷鏈搞科技霸凌，是在搞「去中國化」，已向美方提出嚴正交涉。而據外電，多家中企已砸下合計50億美元搶購輝達 的降規版AI晶片 A800，趕在禁令生效前囤積做好儲備，A800晶片價格因此上漲超過50%。

拜登9日以確保解放軍不會透過美國科技和資本推動軍事現代化，並威脅美國國家安全為由，簽署這項被白宮形容為「小院高圍籬」的行政命令，並稱意在降低對中國風險而不尋求脫鉤。

綜合新華社及環球網報導， 中國外交部發言人10日指出，美方打著國家安全的幌子，限制美國企業對華投資，大搞泛安全化、泛政治化，其真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌。此舉嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，其實質是搞逆全球化、去中國化。中方對美方執意出台這項措施強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

發言人指出，中方同時敦促美方切實履行拜登總統無意對華「脫鈎」、無意阻撓中國經濟發展的承諾，取消對華投資限制。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

中國商務部發言人昨也對此表示，美方打著「去風險」的幌子在投資領域搞「脫鈎斷鏈」，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全，中方對此表示嚴重關切，將保留採取措施的權利。

另據外電報導，拜登這項行政命令此前早已傳出風聲，不少中企已紛紛下單搶買晶片儲備。輝達（NVIDIA）AI晶片已供不應求，不僅最高階版本H100要等一年才能拿到貨，百度、字節跳動及阿里巴巴等三大中國網路巨擘更傳出合計豪砸50億美元搶購輝達專為中國市場設計的降規版AI晶片A800。

英國金融時報（FT）報導，百度、 字節跳動和阿里巴巴下價值10億美元的訂單，向輝達採購10萬顆A800晶片，今年交貨。這些業者還買了明年交貨的40億美元A800晶片。一家輝達的經銷商說，經銷商手上的A800晶片價格都漲了超過50%。

知情員工透露，字節跳動已囤積至少1萬顆輝達晶片，並已訂購近7000顆明年交貨的A800晶片，價值約7億美元。