我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

回擊仁愛礁水砲衝突？ 菲叫停中企馬尼拉灣工程

中國新聞組／北京11日電
馬尼拉灣的填海造城工程。(取材自正解局)
馬尼拉灣的填海造城工程。(取材自正解局)

中國海警近日阻撓菲律賓船隻前往南海仁愛礁運補，兩國關係緊張之際，馬尼拉當局宣布，已暫停由中國企業承包的馬尼拉灣填海工程，等待政府對其進行環境和社會影響審查。

中央社報導，菲律賓海巡隊和軍方近日指控中國海警船5日在南海發射高壓水柱並以危險動作攔截菲國海巡船和補給船，阻撓菲國運送物資給駐守在仁愛礁的菲國官兵。

菲中關係緊張之際，菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）10日前往視察負責南海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）總部，聽取西部軍區司令卡羅斯（Alberto Carlos）就中國海警發射高壓水柱事件進行簡報。

另一方面，GMA新聞網和菲律賓星報報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）8日表示，將暫停馬尼拉灣填海造陸的多項計畫。

菲國環境部長悠羅-羅伊薩加（Maria Antonia Yulo-Loyzaga）在記者會中宣布，馬尼拉灣填海造陸的22項計畫目前都已暫停，「全部都在審查中」。

美國駐菲大使館位馬尼拉灣旁，填海造陸計畫預計將對使館周邊環境造成直接影響。

美國駐菲大使館發言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）日前表示，美方已向菲國政府就馬尼拉灣填海造陸計畫對環境、馬尼拉和周邊區域的自然災害防禦，及商業的潛在長期負面和不可逆轉影響表達疑慮。

決議案指眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）發現近百名中國船員在馬尼拉都會區巴賽市（Pasay）酒吧聚會。杜爾弗說：「我們如何確定他們只是正在享樂的普通船員？如果他們是中國人民解放軍成員或蒐集資訊的中國情報員怎麼辦？」

眾議院副多數黨領袖杜爾弗（Erwin Tulfo）也提交決議案，尋求調查馬尼拉灣填海工程是否因中國公司參與而存在國家安全風險。。

另據香港明報報導，小馬可斯昨對結束任期辭行的越南大使黃輝忠稱，菲越兩國已經開始就南海領土主張協議談判，他對此表示樂觀。

大使館 眾議院 越南

上一則

中國最大來美移民公司老董被捕 傳被逼繳全部客戶資料

下一則

「我是男是女？」山西女真兩性畸形 33歲仍沒錢手術

延伸閱讀

太燒錢 又1中企終止晶片研發、裁撤所有應屆生

太燒錢 又1中企終止晶片研發、裁撤所有應屆生
美投資中企禁令料設「營收門檻」 量子運算、AI新公司最傷

美投資中企禁令料設「營收門檻」 量子運算、AI新公司最傷
中國海警南海砲襲菲船隻 菲律賓召見中國大使

中國海警南海砲襲菲船隻 菲律賓召見中國大使
南海再起衝突 菲指控中海警用水砲攻擊補給船 美斥：海上民兵

南海再起衝突 菲指控中海警用水砲攻擊補給船 美斥：海上民兵

熱門新聞

(取自推特)

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

2023-08-07 08:03
白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
在成都舉行的第31屆世界大學生夏季運動會田徑項目女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮以12秒76的成績奪得亞軍。( 取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

世大運／有顏值有實力 「田徑女神」100米欄奪銀 招牌動作揭祕

2023-08-06 07:30
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

2023-08-06 02:30
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

2023-08-03 02:15

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦