回擊仁愛礁水砲衝突？ 菲叫停中企馬尼拉灣工程

馬尼拉灣的填海造城工程。(取材自正解局)

中國海警近日阻撓菲律賓船隻前往南海仁愛礁運補，兩國關係緊張之際，馬尼拉當局宣布，已暫停由中國企業承包的馬尼拉灣填海工程，等待政府對其進行環境和社會影響審查。

中央社報導，菲律賓海巡隊和軍方近日指控中國海警船5日在南海發射高壓水柱並以危險動作攔截菲國海巡船和補給船，阻撓菲國運送物資給駐守在仁愛礁的菲國官兵。

菲中關係緊張之際，菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）10日前往視察負責南海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）總部，聽取西部軍區司令卡羅斯（Alberto Carlos）就中國海警發射高壓水柱事件進行簡報。

另一方面，GMA新聞網和菲律賓星報報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）8日表示，將暫停馬尼拉灣填海造陸的多項計畫。

菲國環境部長悠羅-羅伊薩加（Maria Antonia Yulo-Loyzaga）在記者會中宣布，馬尼拉灣填海造陸的22項計畫目前都已暫停，「全部都在審查中」。

美國駐菲大使館 位馬尼拉灣旁，填海造陸計畫預計將對使館周邊環境造成直接影響。

美國駐菲大使館發言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）日前表示，美方已向菲國政府就馬尼拉灣填海造陸計畫對環境、馬尼拉和周邊區域的自然災害防禦，及商業的潛在長期負面和不可逆轉影響表達疑慮。

決議案指眾議院 議長羅慕德斯（Martin Romualdez）發現近百名中國船員在馬尼拉都會區巴賽市（Pasay）酒吧聚會。杜爾弗說：「我們如何確定他們只是正在享樂的普通船員？如果他們是中國人民解放軍成員或蒐集資訊的中國情報員怎麼辦？」

眾議院副多數黨領袖杜爾弗（Erwin Tulfo）也提交決議案，尋求調查馬尼拉灣填海工程是否因中國公司參與而存在國家安全風險。。

另據香港明報報導，小馬可斯昨對結束任期辭行的越南 大使黃輝忠稱，菲越兩國已經開始就南海領土主張協議談判，他對此表示樂觀。