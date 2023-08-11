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中國最大來美移民公司老董被捕 傳被逼繳全部客戶資料

中國新聞組／北京11日電
「外聯出國」為總部位於上海的中國最大移民中介公司。董事長何梅遭上海公安刑拘。（取材自「外聯出國」官網）
「外聯出國」為總部位於上海的中國最大移民中介公司。董事長何梅遭上海公安刑拘。（取材自「外聯出國」官網）

中國知名移民機構「外聯出國」董事長何梅傳出近日被捕，上海公安10日證實以「非法經營罪」拘捕「外聯出國」負責人，官方指其非法買賣外匯，案值逾1億人民幣（約1380萬美元）。有消息指，當局索要該公司數十年的移民資料，藉此掌握移民海外的中國人身家背景。

上觀新聞報導，上海市公安局經偵總隊近日破獲一起非法買賣外匯案件，共抓獲5名犯罪嫌疑人，涉案金額逾億元。經查，2016年以來，這家出入境服務公司的54歲何姓女負責人及孫姓女員工，在提供中介服務過程，為牟取非法利益，為他人非法提供外匯買賣。

該公司另有3名員工透過介紹地下錢莊提供非法換匯；通報稱，目前，何姓和孫姓女員工被刑事拘留，另3名犯罪嫌疑人取保候審。

「外聯出國」員工避談董事長何梅是否被捕，只表示公司正常營業。

有移民業者私下表示，現在中國經濟情況不好，官方有可能是加大力度嚴查資金外流，目前尚不確定是否會打擊移民潮。

自由亞洲電台報導，旅居美國的中共中央黨校前教授蔡霞在「X平台」(推特前身)披露，據內線透露，警方要求何梅交出幾十年來辦理移民的全部客戶資料；曝光消息人士警告：所有辦理綠卡或持美國護照往來中美之間的華人，需從自身安全考慮。

蔡霞並表示，北京當局財政吃緊，在中國、海外兩頭跑的群體已成中共目標。另一方面，中共當局向移民公司下手，也是想閉緊國門，阻止中國公民的「潤潮」。

中國金融學者賀江兵認為，「外聯出國」董事長被抓，釋放出中國經濟嚴重下滑這個信號；當局嚴控資本的流動性、阻止人民幣與外幣自由兌換，正是為了力保本國貨幣獨立性和匯率的穩定性。

根據中國法令，人民幣兌換美元限額，每人每年換匯限制是5萬美元，超額購匯需依據真實情況附上相關憑證。

公開資料顯示，外聯集團是上海最大移民中介機構，據稱連續8年辦理綠卡數量全中國第一。外聯集團在上海、北京、廣州、深圳、青島、蘇州、杭州、成都、哈爾濱、瀋陽、紐約、洛杉磯、舊金山、溫哥華、雪梨、新加坡、香港等城市均設有全資子公司。

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