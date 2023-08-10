領英退出成絕響 西方網路平台離開中國一次看懂

全球最大的職場社交平台領英因「水土不服」，9日起關閉中國版APP「領英職場」，標誌西方社群媒體在中國成絕響。（Getty Images）

微軟旗下社交求職平台領英（LinkedIn）關閉中文版應用程式（App），標誌西方社群媒體在牆內成為絕響。近20年，西方網路服務業者與社群平台曾大舉進入中國市場，但又因各種因素黯然退出。

這些因素成因複雜，背後原因彙整如下：

內容審查下遭致屏蔽退出

網路搜尋引擎谷歌（Google）曾於2005年進入中國市場，但在2010年因「內容審查」問題，宣布關閉中國版網頁搜尋服務。至今，包含Gmail等多項在內的服務，在中國皆無法使用。

另一西方社群平台臉書（Facebook），在2008年曾短暫進入中國，但後來也因「不符監管要求」而遭到封閉。

前中國國家網信辦副主任任賢良曾對谷歌、臉書重回中國市場表示，只要遵守中國法律，不損害中國國家的利益，不侵害中國消費者的利益，都歡迎進入中國發展。

「水土不服」不敵本土市場競爭

美國電商 巨頭亞馬遜 （Amazon）在今年7月不再提供其應用商店服務（Amazon Appstore），正式退出中國市場。

亞馬遜進軍中國是在2004年，當時中國的淘寶、京東才剛成立，羽翼未豐。中國電商這20年的發展，激烈競爭已成常態，包含廣告宣傳、物流速度、價格戰，以及各種購物節「雙11」、「618」，中國本土電商無役不與，但是亞馬遜則是溫吞應對，形成強烈對比。

亞馬遜旗下的Kindle電子書也面臨相同窘境。Kindle在2013年進入中國，2018年年銷突破百萬，進入發展巔峰，但是幾年光景，Kindle熱潮衰退、中國品牌競爭，以及用戶付費意願低落等因素，終在今年6月底正式關閉中國服務。

另一無法打破「外資本土化不成功」的是叫車服務系統Uber。

Uber在2014年登陸中國，並在中國成立子公司「優步中國」，避免出現官方管制西方科技公司產生的問題。不過，來自當地的強勁競爭者滴滴出行，隨即與優步中國掀起補貼戰，只是滴滴的口袋「更深」，得到來自中國的國有銀行等鼎力相助。

Uber於是在2016年退出中國市場，並把「優步中國」賣給滴滴出行，以取得對手股份。

疫情 與中國清零政策重擊

旅宿訂房業者Airbnb在2022年7月結束中國境內遊市場。Airbnb除了也面臨不夠本土化、當地競爭對手太多等問題，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與清零政策讓旅遊業大蕭條，數百萬被迫隔離或是一個地方與城市面臨封控幾週甚至為期數月，令營運更為惡化，被視為壓死駱駝的最後一根稻草。

Airbnb關閉中國本土15萬個房源與體驗業務後，仍保留出境業務，在中國仍有一支人數不多的團隊為消費者提供部分服務。

愈來愈艱困的營運環境

中國近年對科技公司大舉實施監管，不只對本土企業，外國企業同樣吃不消。老牌的西方互聯網巨頭雅虎（Yahoo）在2021年宣告退出中國，該公司當時表示，這一決定原因是中國是一個「愈來愈有難度的營商和法律環境」。

領英耕耘中國市場將近10年，最終決定退出，其中原因固然也有本土化競爭，但中國政府言論箝制，讓領英的社交功能無法為繼，加上外企在中國的業務萎縮，令領英退出中國彷彿是「自然而然」會發生的事情。

領英的執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）在今年5月致員工的信中就表示，會關閉的理由是環境「充滿挑戰」。

未來發展

疫情過後，中國寄望外資投資中國市場，在不斷招商引資的同時，監管仍不放手，加上「反間諜法」等法律早已讓市場風聲鶴唳。

隨著西方網路業服務業者與社群平台在中國走不下去，逐年退出這一有著14億人口的市場，拉下帷幕，人們不禁要問，下一個會是哪一個西方產業退出？