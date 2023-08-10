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王毅已抵達新加坡 將展開新、馬、柬3國訪問行程

記者謝守真／即時報導
中國外交部長王毅已於9日晚抵達新加坡。（路透）
中國外交部長王毅已於9日晚抵達新加坡。（路透）

據中國媒體報導，回任中國外交部長的中共中央政治局委員王毅已於9日晚抵達新加坡，並於10日正式展開對新加坡、馬來西亞和柬埔寨的訪問。

中國外交部9日宣布，應新加坡外長維文、馬來西亞外長贊比里和柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆邀請，王毅將於10日至13日訪問新加坡、馬來西亞和柬埔寨三國。

中國外交部發言人表示，今年是中國國家主席習近平提出「構建人類命運共同體」理念和「一帶一路」倡議10周年，東南亞國家「一直走在踐行人類命運共同體理念的前列」，是中國共建「一帶一路」合作重要夥伴。

發言人稱，當前，中國與新加坡、馬來西亞和柬埔寨3國關係保持良好發展勢頭。中新建立了全方位高質量的前瞻性夥伴關係，中馬就共建命運共同體達成共識，中柬正積極構建高質量、高水準、高標準的新時代中柬命運共同體。

此外，中國外交部發言人還表示，中國期待從此次王毅的訪問行中，能與東南亞3國加強戰略溝通，落實好中新關係新定位，推進中馬、中柬命運共同體建設走深走實，深化高質量共建「一帶一路」合作，推動雙邊關係不斷邁上新台階。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）8日曾透露，王毅將於11日到訪馬來西亞，雙方預計將在檳城會晤。由於安華還兼任財政部長，他表示，此次與王毅的見面有可能將引進更多中國投資至馬來西亞。

新加坡 王毅 一帶一路

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