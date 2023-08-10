日媒：中將解禁赴日旅行團 日本首相擬9月首會中國總理

中國自今年2月6日開始恢復出境旅遊團業務，但赴日旅遊團一直沒有解禁。(視頻截圖)

共同社9日報導，多名消息人士透露，中國方面已告知日方，考慮9月在印尼東南亞國協領袖會議場邊，舉行日本 首相岸田文雄 與中國國務院總理李強 的會談。報導說，這會是岸田文雄與李強首次會晤。今年正值「日中和平友好條約」締結45周年，雙方正在探尋開展高層對話的機會。

產經新聞引述消息人士報導，日中也在討論，安排中國國家主席習近平9月出席印度20國集團峰會和11月美國的亞太經合會領袖會談時，與岸田會面。

日本尋求改善與中方的雙邊關係，但兩國關係近來受阻，因為日本計畫最快8月底起要把福島第一核電廠「核處理水」排放入海，中方反對。

另外，日經新聞報導，中國方面最快10日就會宣布，開放旅行團赴日本旅遊。日經引述多個消息來源報導，中國駐日本大使館已向日本外務省發出書面通知，稱將解除旅行團赴日本旅遊限制。

中國自今年2月6日開始恢復出境旅遊團業務，至今已開放團客赴數10個國家旅遊，但赴日旅遊團一直沒有解禁。

此外，法廣網報導，岸田文雄周三在首相官邸與公明黨黨首山口那津男舉行會談。山口介紹了他計畫於8月28日至30日訪華的情況，並請岸田首相給習近平寫一封親筆信。據政府官員稱，岸田答應請求並委託山口那津男轉交親筆信。